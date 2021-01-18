NBA’de takımlar Martin Luther King Günü’nde sahne alıyor
NBA’de normal sezonun önemli günlerinden birisi olan Martin Luther King Günü’nde Noel’de olduğu gibi özel maçlar oynanacak.
Amerika’da her ocak ayının üçüncü pazartesi gününde kutlanan Martin Luther King Günü’nde NBA’de bugün dokuz karşılaşma oynanacak.
NBA’de normal sezonun önemli günlerinden birisi olan Martin Luther King Günü’nde Noel’de olduğu gibi özel maçlar oynanacak. Noel günündeki gibi takımlar bu gece özel formalarla sahada olacak. Takımların anma gününe özel giyeceği forma ve ısınma tişörtlerinin yanı sıra oyuncular ve takım yöneticileri ligin düzenlediği ırk ve eşitlik etkinliklerine katılacak. NBA bugüne özel olarak ‘’ Öğrenmek Zorundayız ‘’ başlıklı bir video yayınladı. Videoda Martin Luther King’in görüntülerinin yanı sıra oyuncuların geçtiğimiz sezon siyahilere yönelik ırkçılığı protesto ettikleri görüntülere yer verildi.
MARTIN LUTHER KING KİMDİR?
Martin Luther King, tüm yaşamı boyunca şiddet karşıtlığını ve ırksal eşitliği savunan Afro-Amerikan Sivil Haklar Hareketi önderlerindendi. King’in en çok bilinen konuşması Lincoln Anıtı önünde yaptığı Bir Hayalim Var konuşmasıdır. Martin Luther King’in ölümünden dokuz yıl sonra, 1977’de dönemin ABD Başkanı Jimmy Carter tarafından verilen Başkanlık Özgürlük Ödülü sonrasında Amerika’da Martin Luther King Günü kutlanmaya başlanmıştır. NBA’de ise 1986’dan bu yana Martin Luther King Günü özel olarak kutlanmaktadır.
NBA’de Martin Luther King gününde oynanacak maçlar şöyle:
20:00: New York Knicks – Orlando Magic
22:30: Atlanta Hawks – Minesota Timberwolves
23:00: Miami Heat – Detroit Pistons
23:00: Portland Trail Blazers – San Antonio Spurs
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