NBA’de test sonuçları geldi, gözler maçlarda
NBA’de Orlando’da kampta bulunan 346 basketbolcuya uygulanan koronavirüs test sonuçlarının hepsi ilk defa negatif çıktı. Virüs salgını nedeniyle ara verilen NBA’de heyecan 31 Temmuz’da başlayacak.
NBA’de Orlando’da kampta bulunan 346 basketbolcuya uygulanan koronavirüs test sonuçlarının hepsi ilk defa negatif çıktı.
Koronavirüs salgını nedeniyle ara verilen NBA’de heyecan 31 Temmuz’da başlayacak. Orlando şehrinde Wide World Spor Kompleksi’nde yapılacak maçlar öncesinde basketbolcular düzenli olarak koronavirüs testlerine girmeye devam ediyor. NBA’in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 346 basketbolcuya uygulanan testlerin sonucunun ilk defa hepsinin negatif çıktığını duyurdu.
13 Temmuz’da açıklanan sonuçlarda iki basketbolcunun sonucunu pozitif çıkmıştı.
Takımlar hazırlıklarına NBA’in salgın sebebiyle hayata geçirdiği sağlık ve güvenlik protokolleri çerçevesinde Orlando’daki kampta devam ediyor.
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