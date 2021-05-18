Nef'ten Galatasaray mesajı

Tasarım ve inovasyon markası Nef, Galatasaray'ın yeni yönetiminin de onay vermesi halinde sponsorluklarını ve desteklerini sürdüreceği mesajını verdi.

cumhuriyet.com.tr
18 Mayıs 2021 Salı, 16:21
Nef'ten Galatasaray mesajı
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Galatasaray Kulübü sponsoru Nef, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başkan olarak seçilecek kişinin ve yönetimin de istemesi halinde, Galatasaray'a destek olmaya devam edeceklerini belirtti.




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