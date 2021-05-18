Nef'ten Galatasaray mesajı
Tasarım ve inovasyon markası Nef, Galatasaray'ın yeni yönetiminin de onay vermesi halinde sponsorluklarını ve desteklerini sürdüreceği mesajını verdi.
Galatasaray Kulübü sponsoru Nef, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada başkan olarak seçilecek kişinin ve yönetimin de istemesi halinde, Galatasaray'a destek olmaya devam edeceklerini belirtti.
Kamuoyuna duyurumuzdur. pic.twitter.com/cz1BUBPsbL— nef (@Nef_Style) May 18, 2021
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