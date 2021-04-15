Neighbours’un başrolü Sharon: Öteki ve siyah denilerek ırkçılığa uğradım

15 Nisan 2021 Perşembe, 11:17

Görsel: Instagram / sharonjohal

Avustralya'da yayınlanan televizyon dizisi Neighbours’ta (Komşular) rol alan Sharon Johal geçtiğimiz günlerde diziden aniden ayrılma kararı almıştı.

The Guardian’da yer alan habere göre dizinin yıldızı Johal, dört yıl boyunca sette ırkçılığa uğradığını söyledi. Johal, başrol oynadığı süre boyunca acı ve sorunlu bir süreç geçirdiğini ifade etti.

Sharon Johal, bazı meslektaşlarının ırkçı hareketleri karşısında hayatta kalmaya çalıştığını söyleyerek yapım şirketinin yanında yer almadığını belirtti.

Johal, televizyon şovunun yapım şirketi Fremantle Media'nın iddia edilen ırkçı davranışı dizginlemek için herhangi bir etkili eylemde bulunmadığını ve kendisini korumadığını söyledi. Johal, bu tutum karşısında kendini güçsüz, izole ve dışlanmış hissettiğini ekledi.

Görsel: Instagram / sharonjohal

2017 yılından bu yana dizide yer alan Sharon Johal şu açıklamayı yaptı: