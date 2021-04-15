Neighbours’un başrolü Sharon: Öteki ve siyah denilerek ırkçılığa uğradım
Neighbours (Komşular) dizisinden ayrılan başrol oyuncusu Sharon Johal ırkçılığa maruz kaldığını ifade etti. Johal, dört yıl boyunca dizi setinde “öteki ve siyah olan” diye bahsedildiğini söyledi.
Görsel: Instagram / sharonjohal
Avustralya'da yayınlanan televizyon dizisi Neighbours’ta (Komşular) rol alan Sharon Johal geçtiğimiz günlerde diziden aniden ayrılma kararı almıştı.
The Guardian’da yer alan habere göre dizinin yıldızı Johal, dört yıl boyunca sette ırkçılığa uğradığını söyledi. Johal, başrol oynadığı süre boyunca acı ve sorunlu bir süreç geçirdiğini ifade etti.
Sharon Johal, bazı meslektaşlarının ırkçı hareketleri karşısında hayatta kalmaya çalıştığını söyleyerek yapım şirketinin yanında yer almadığını belirtti.
Johal, televizyon şovunun yapım şirketi Fremantle Media'nın iddia edilen ırkçı davranışı dizginlemek için herhangi bir etkili eylemde bulunmadığını ve kendisini korumadığını söyledi. Johal, bu tutum karşısında kendini güçsüz, izole ve dışlanmış hissettiğini ekledi.
Görsel: Instagram / sharonjohal
2017 yılından bu yana dizide yer alan Sharon Johal şu açıklamayı yaptı:
"Çekimlerde oyuncu arkadaşlarıma ‘sizler’ kelimesiyle neyi kastettiklerini sorduğumda bana Hintlileri kastettiklerini açıkladı. Ben ve eşimden ‘siyah olan’ diye bahsediyorlardı. Aslında dizi ekibinde azınlıkları desteklemek için perde arkasında çalışan birçok insan vardı. Ama bu üzücü anlarda bana destek olmadılar.”
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