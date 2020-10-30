Neopolis Heykel Sempozyumu büyük ilgi gördü

Neopolis Heykel Sempozyumu büyük ilgi gördü
Kuşadası’nda, bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu büyük ilgi gördü. Sempozyuma, ikisi Rusya’dan olmak üzere toplam dokuz sanatçı katıldı.
Yılancı Burnu'ndaki açık hava atölyesinde 5 Ekim’den bu yana çalışmalarını sürdüren heykeltıraşlar, Belediye Başkanı Ömer Günel'i ziyaret etti. KUSAV Başkanı Levent Köylü’nün de bulunduğu ziyarette sanatçılar, Başkan Ömer Günel'e eserlerinin son durumu hakkında bilgi verdi.
Kuşadası Belediyesi'nin 1 ay boyunca kendileriyle çok yakından ilgilendiğini belirten 1. Uluslararası Kuşadası Neopolis Heykel Sempozyumu küratörü Hakan Şengönül, “Öncelikle Kuşadası çok güzel bir turizm kenti. Sanatçılar olarak burada çalışmaktan büyük keyif aldık” diye konuştu.
Kuşadası’nın kültür ve sanat etkinlikleri ile desteklenmesi gereken Türkiye’nin en önemli turizm kentlerinden biri olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Ömer Günel ise “Sempozyumla ilgili çok olumlu tepkiler aldık. Heykellerimiz başta Kuşadası’nın turistik çarşıları olmak üzere kentimizin işlek noktalarında sergilenecek. Ayrıca eserler ile heykeltıraşları tanıtan bir kitapçık da hazırlayacağız. Geleneksel hale getireceğimiz sempozyumu önümüzdeki yıl daha geniş çaplı düzenleyeceğiz” dedi.
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