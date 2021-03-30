Nero'nun katiliyle ilgili haberimize erişim engeli
Nero'nun katili Alper Erkin'in ortak çalıştığı şirketten yapılan açıklamaya ilişkin haberimize erişim engeli geldi.
Nero'nun katili Alper Erkin'in ortak çalıştığı şirketten yapılan açıklamaya ilişkin haberimize erişim engeli geldi.
Sarıyer'de Deniz ve Can Özula çiftinin köpekleri Nero’nun, Alp Erkin tarafından eşini ısırdığı iddiasıyla vurularak öldürülmesinin ardından, Erkin'in iş ilişkisi bulunduğu şirket ortaklığını sonlandırmıştı.
OLAY NASIL GERÇEKLEŞMİŞTİ?
Sarıyer Yeniköy Mahallesi'nde Deniz ve Can Özula çiftinin köpekleri Nero, Ş.E'yi diz kapağından ısırmıştı.
Eşini köpeğin ısırması iddiası üzerine Alp Erkin komşusunun köpeği Nero'yu silahla vurarak öldürmüştü.
Gözaltına alınan Alp Erkin polisteki ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
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