Netanyahu'dan İran ve Hizbullah'a tehdit

28 Temmuz 2020 Salı, 17:02

Netanyahu, İsrail Ordusu Kuzey Komutanlığı'nda düzenlenen güvenlik toplantısında yaptığı konuşmada, “Dünkü eylem önemliydi. Topraklarımıza sızma girişimini önledik. Şu an meydana gelen her şey İran ve Lübnanlı vekillerinin (Hizbullah) bölgemizdeki askeri varlığını kökleştirme çabasının sonucudur” dedi.



Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah’ın Lübnan’dan İran’ın menfaatlerine hizmet ettiğini öne süren Netanyahu, şunları söyledi:



“İsrail ordusu muhtemel tüm senaryolara hazırdır. İran’ın askeri olarak bölgemizde konuşlanmasını engellemek için önlemlerimizi almaya devam edeceğiz. Kendimizi savunmak için her şeyi yapacağız.”



İsrail ordusu tetikte kalırken, dün sınırda yaşanan olayların ardından bu yana İsrail-Lübnan sınırında sükûnet hakim.

SINIR BÖLGESİNDE YAŞANANLAR

İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada, sınırda yaşanan bir "güvenlik olayı" üzerine Lübnan'ın güneydoğusundaki Kafarşuba bölgesinde bazı hedefleri vurduğunu açıklamıştı.



Lübnan Hizbullahı da sınır bölgesindeki İsrail hedeflerine saldırdığını belirtmiş ancak daha sonra yaptığı yazılı açıklamayla söz konusu eylemden geri adım atmıştı.



Suriye'nin başkenti Şam'da yer alan havalimanı yakınlarına 20 Temmuz'da düzenlenen saldırıda ise biri Hizbullah üyesi 5 kişi ölmüştü.



Suriye, saldırının arkasında İsrail'in olduğunu söylerken, Tel Aviv yönetiminden olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmamıştı.