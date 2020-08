Netflix, bazı özgün yapımlarını ücretsiz sunmaya başladı

31 Ağustos 2020 Pazartesi, 16:02

Netflix başlattığı yeni kampnayası ile bazı özgün yapımlarını ücretsiz olarak, herhangi bir abonelik başlatmadan izleme seçeneği sundu.

Kampanya, platformda en çok izlenen içeriklerden bazılarını kapsıyor.

Ücretsiz seçeneği; bilindik dizi içeriklerinin sadece ilk bölümünü kullanıma sunarken, dizinin diğer bölümlerini seyretmek için kullancılardan Netflix abonesi olması bekleniyor.

Kampanya dahilindeki içerikler ise şu şekilde:

Diziler: Stranger Things'e, Elite, Patron Bebek: Yine iş Başında, When They See Us, Love is Blind, Gezegenimiz ve Grace and Frankie

Filmler: Murder Mystery, Bird Box ve The Two Popes isimli orijinal Netflix filmlerinin tamamını ücretsiz olarak izleyebiliyorsunuz.

Kampanyadan faydalanmak isteyen kullancılar sadece Windows ve Mac cihazlardan ya da Android tarayıcılardan erişim sağlayabilir.