Netflix Türkiye'nin eylül takvimi belli oldu

20 Ağustos 2020 Perşembe, 17:11

Kısa bir süre önce de eylül ayı için önemli açıklamalarda bulunan yetkililer, Türkiye'deki Netflix kullanıcılarının eylül ayında izleyebilecekleri içerikleri duyurdu.

Netflix'in eylül ayındaki yeni içerikleri arasında 5 dizi bulunurken, 4 film de izleyicilerini bekliyor. Netflix orijinal Türk dizisi Atiye, eylülde ikinci sezonuyla kullanıcılara sunulacak. Ayrıca bu ay içerisinde hem yeni diziler hem de popüler yapımların devam sezonları Netflix üyelerini bekliyor olacak.

Netflix'te Eylül 2020 - yeni dizi ve film listesi:

Netflix dizileri:

Away: Yeni dizi (4 Eylül)

Atiye: 2. Sezon (10 Eylül)

Baby: 3. Sezon (16 Eylül)

The Last Word: Yeni dizi (17 Eylül)

Ratched: Yeni dizi (18 Eylül)

Netflix filmleri:

Her Şeyi Bitirmeyi Düşünüyorum (4 Eylül)

Minnoşlar (9 Eylül)

The Devil All The Time (16 Eylül)

Enola Holmes (23 Eylül)