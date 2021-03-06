Netflix’ten kadın sinemacılara 5 milyon dolar destek
Netflix, kadın sinemacılara destek olmak için 5 milyon dolarlık bir bütçe ayırdığını açıkladı.
Netflix, 8 Mart Emekçi Dünya Kadınlar Günü öncesi aralarında Almanya’nın da bulunduğu bazı ülkeleri kapsayan yeni bir proje açıkladı.
ABD’li şirket, 5 milyon dolar ayırdığı bu proje kapsamında yetenekli kadın sinemacıları keşfetmek ve desteklemeyi amaçlıyor.
DW Türkçe'nin haberine göre, projenin Almanya’daki ayağının adı “Into the Wild” (Vahşi Dünyaya) olarak açıklandı. Şirket Almanya’nın dört bir yanındaki sinema okullarından öğrencileri bir araya getirecek ve bir yıl sürecek bu mentorluk programında kadın sinemacıların “sektöre girmesine yardımcı olacağını” duyurdu.
Netflix, bu programın senaryo yazma kampı, dramaturji tavsiyeleri, geleceğin yazar ve yapımcıları için atölye çalışmalarının yanı sıra büyük yapımlarda staj gibi faaliyetleri içereceğini belirtti.
5 milyon dolarlık proje kapsamında hangi ülke için ne kadar bütçe ayrıldığı henüz bilinmiyor.
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