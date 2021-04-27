Netlog araçları Darüşşafaka için Türkiye yollarında

27 Nisan 2021 Salı, 08:54

Lojistik şirketi Netlog, 158 yıldır eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla faaliyet gösteren Darüşşafaka Cemiyeti için bu yıl da araçlarını seferber etti. 30 Mayıs 2021 Pazar günü gerçekleştirilecek Darüşşafaka Giriş Sınavı’nın duyurusunu araçlarına taşıyan Netlog, bu konuda bir farkındalık yaratarak Türkiye’deki binlerce öğrenciyi sınava katılmaya davet ediyor. Türkiye’nin 28 il merkezinde gerçekleştirilecek sınava, 4’üncü sınıfta okuyan ve anne ve/veya baba kaybı yaşamış tüm öğrenciler, hiçbir ücret ödemeden katılabilecek. Sınavda başarılı olan 120 öğrenci, gerekli değerlendirmelerin ardından Darüşşafaka’da 8 yıl tam burslu kolej eğitimi almaya hak kazanacak.

FIRSAT EŞİTLİĞİ SINAVLA BAŞLIYOR

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, Netlog gibi değerli firmaların eğitimde fırsat eşitliği misyonuna katkıda bulunmalarının öneminin altını çizerken, “Darüşşafaka Cemiyeti olarak 1863 yılından bu yana eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için var gücümüzle çalışıyoruz. Eğitimde fırsat eşitliği dediğimiz zaman aslında tüm bu süreç sınava eşit şartlarda katılımla başlıyor. Yani biz çocuklarımıza bu fırsat eşitliğini ilk olarak sınavla veriyoruz. Öğretmenler, muhtarlar, aileler, bizleri sesimizi duyan ve çevresine bilgileri aktaran herkes bizim için çok kıymetli. Darüşşafaka ailesi olarak hayatlarını değiştirecek en önemli fırsatlardan birini öğrencilere sunuyoruz. Netlog başta olmak üzere bu yolda bizlere destek veren tüm kuruluşlara da teşekkür ediyoruz” dedi.

28 İL MERKEZİNDE DÜZENLENECEK

Annesini veya babasını kaybetmiş, maddi durumu elverişsiz öğrencilere 8 yıl boyunca tam burslu kolej eğitimi imkânı sunan Darüşşafaka’ya girişler her yıl düzenlenen bir sınav üzerinden gerçekleşiyor. Söz konusu sınav, 30 Mayıs 2021 Pazar günü saat 10:00’da Türkiye’nin farklı bölgelerindeki 28 il merkezinde gerçekleşecek. Sınav; Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Mardin, Mersin, Samsun, Sivas, Siirt, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da gerçekleştirilecek. Sınava 24 Mayıs tarihine kadar Türkiye'nin her ilinden başvuru kabul edilecek.



