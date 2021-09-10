Nevşehir'de gece kulübünden cephanelik çıktı
Nevşehir Avanos’ta bir gece kulübünde yapılan aramada biri uzun namlulu olmak üzere dokuz silah ve bunlara ait cephane ele geçirildi.
Nevşehir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa yapılan çalışma ve Cumhuriyet Başsavcılığının yönetiminde, Avanos ilçesinde faaliyet gösteren bir gece kulübünde adli arama yapıldı. Arama sonucunda; 1 adet AK-47 Kalaşnikof, 2 adet AK-47 şarjörü, 56 adet AK-47 mermisi, 5 adet tabanca, 8 adet tabanca şarjörü, 204 adet tabanca fişeği, 1 adet balistik yelek,10 gram esrar ele geçirildi. Dokuz kişi hakkında uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak, Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a muhalefet etmek suçundan adli işlem başlatıldı.
TEFECİ OPERASYONU
Öte yandan Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen tefecilik soruşturması kapsamında da F.İ ve A.İ isimli şahısların ikametlerinde ve iş yerinde KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan adli arama sonucunda; 89 adet senet, 2 tabanca, 4 tabanca şarjörü, 171 tabanca fişeği, 2 cep telefonu, 1 hard disk, 5 adet tarihi değeri olduğu değerlendirilen sikke ve obje ele geçirildi.
Yakalananlar hakkında adli işlem başlatıldı.
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