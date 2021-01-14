Nevşehir'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

14 Ocak 2021 Perşembe, 02:32

Kaza, akşam saatlerinde Nevşehir- Avanos karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 01 Y 9630 plakalı otomobil, yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan F.I. ve A.C.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan durumu ağır olan F.I., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.



Polis, kazayla soruşturma başlattı.