New York enerjisi...

27 Eylül 2020 Pazar, 21:45





YASMİN GÜLEÇ

ABD / NEW YORK

“Hiç Uyumayan Şehir” olarak bilinen New York, bu aralar biraz karanlık; sabahlara kadar açık olan tıklım tıklım kulüplerde dans edenlerden, semt barlarını dolduranlardan, hareketli kültür, sanat, gece yaşantısına katılmak için metroyu bekleyen kalabalıklardan eser yok... Onun yerini önü tahtalarla kaplı kulüpler, gece 11’den sonra işlemeyen barlar ve sabah 1’den 5’e kadar kapalı metrolar almış.

Pandemi, mart ortasında New York’ta ciddiye alınmaya başlayınca, Vali Andrew Cuomo’nun ilk verdiği kararlardan biri barları ve restoranları sadece paket servis için açık tutmak oldu, barlara yardımcı olmak için de alkol teslimatına izin verdi. Haziran ayında, dışarıda oturarak yeme-içme başladı. Barların dışarda hizmete açılmasıyla kalabalıklar artınca alkolle beraber yemek sipariş etme zorunluluğu da getirildi.

Tabii ki pandemi döneminde, özünde sosyalleşme ve kalabalıkları barındıran gece hayatını kontrol etmek hiç de kolay değil. New York, gece hayatı için belediyenin üst düzey yönetici atadığı sayılı şehirlerden. Mart 2018’de Ariel Palitz’in gece hayatının temsilcisi seçilmesi ve salt bu işe ayrılmış belediyenin bir bölüm oluşturması New York’ta gece hayatının önemini gösteriyor. Gece hayatının durmasının ekonomik anlamda ciddi etkileri ortada. Şehirdeki yaklaşık 2100 bar, Gece Hayatı Ofisi’nin raporuna göre 13 bir 400 çalışan, toplam 492 milyon dolar maaş ve 2 milyar dolarlık geliri beraberinde getiriyor.

KİRALAR ÖDENEMİYOR

Bazı barlar Vali Cuomo’nun kurallarını dikkate alarak kapılarını açık tutmaya çalışıyor. Restoranların ve barların önlerindeki yolların bir kısmı, açık havada yemek yenilebilmesi için arabalara kapatılmış; renkli tahtalar, cıvıl cıvıl ışıklarla süslü alanlar müşterilerle doluyor. Mutfağı olmayan ya da küçük olan barların da müşterilerine yemek sunma zorunluluğuna çözümleri pratik; 1 dolarlık sarımsak tozu boca edilmiş kare pizzalar, çin mantıları ve patates kızartması... Barlar bu kurallara daha kolay uyabilirken kulüpler için durum hayli zor. Yeni yayımlanan bir araştırmaya göre, şehirdeki 10 bardan 9’u kirasının tamamını ödemekte zorlanıyor. Kimisi, kira dahil masraflar için çeşitli platformlar üzerinden bağış toplama çabasında.

Ünlü komedyen, senarist Jerry Seinfeld, memkeleti New York’un öldüğünü söyleyen insanlara tepki gösteriyor. “Enerji, tavır ve kişilik, en iyi fiber optik hatta sahip olsanız bile, online olamaz,” diyor Seinfeld. “Zaten bu bir çoğumuzun New York’a taşınma nedenlerinden biri. Gerçek, canlı ve ilham verici insan enerjisi, New York gibi çılgın yerlerde bir araya geldiğimizde var oluyor.”

Kibrit kutusu boyutundaki evlerinin yangın merdivenlerinde ayaklarını sarkıtarak şarkılar söyleyenlerden, parkta doğum günleri ve dans partilerine kadar tüm aksiyon bu şehirde. Yol üstündeki masalarda hâlâ arkadaşlarla sohbetler ediliyor. Eski günler konuşuluyor ve bu zor zamanlara rağmen bir umut ışığı görülmeye çalışılıyor. Tek fark, masalar birbirinden biraz daha uzak, insanların suratlarının yarısı maske ile kaplı ve normalde 11’de başlayan gece hayatı artık 11’de bitiyor...