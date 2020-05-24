New York Times'tan dikkat çeken manşet! Liste sayfaya sığmadı

24 Mayıs 2020 Pazar, 08:19

Koronavirüsün merkez üssü haline gelen ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times, birinci sayfasında çok konuşulacak bir işe imza attı.

Johns Hopkins Üniversitesi’nin verilerine göre 97 binden fazla Covid-19’a bağlı ölümün yaşandığı ülkede duruma dikkat çekmek isteyen gazete yönetimi salgının başladığı günden beri yaşamını yitirenlerin isimlerini birinci sayfaya taşıdı.

100 bin psikolojik sınırını geçmeye çok yakın olan ülkede salgından en çok etkilenen şehirlerden biri olan New York’ta merkezi bulunan gazetenin ilk sayfasında yaklaşık 1.000 isim varken diğer isimler de arka sayfalarda yer buldu.

Haberi yapan editörlerden Simone Landon, haftalar boyunca ülke çapındaki bütün gazeteleri tarayarak ölüm ilanlarına baktıklarını söyledi. Landon, “Her insan özel ve eşsiz bir bireydi. Onları hatırlamak için yaptık” ifadesini kullandı.