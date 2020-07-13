New York'ta aylar sonra ilk kez Covid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi

13 Temmuz 2020 Pazartesi, 10:58

ABD’de koronavirüs salgınının ilk dalgasının merkez üssü olan New York’ta, haftalar sonra ilk kez Covid-19 kaynaklı ölüm kaydedilmedi. Yetkililerin açıkladığı ön verilerde, koronavirüs nedeniyle kimsenin ölmediği aktarıldı.

Yetkililer, eyalette beş kişinin öldüğünü bildirdi ancak nedeni belirtilmedi.

Gazete Duvar'ın haberine göre, New York’ta salgının mart ayı başında patlak vermesinden bu yana toplam 18 bin 670 teyit edilmiş koronavirüs kaynaklı ölüm ve 4 bin 613 olası ölüm kaydedildi. Eyalette 215 bin 924 kişi enfekte oldu.

‘TEDBİRİ ELDEN BIRAKMAMALIYIZ’

“Virüsle savaşmak için elimizden geleni yapaya devam edeceğiz” diyen Belediye sözcüsü Avery Cohen, “Ulusal liderliğin yokluğunda, şehrimizi güvenli şekilde yeniden açmanın nasıl olabileceğini göstermek için harekete geçtik” ifadelerini kullandı. Sözcü, ülke genelinde vakaların arttığına dikkat çekerken, ‘tedbiri elden bırakmamak’ gerektiğini söyledi.

‘SALGIN, ALTIKARINCA GİBİ’

Salgın yönetimi konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile birçok kez karşı karşıya gelen New York Valisi Andrew Cuomo, cuma günü katıldığı bir radyo programında bu süreci bir ‘atlıkarıncaya’ benzetmiş ve ülke genelinde artan vakaların etkisinin New York’ta da hissedileceğini dile getirmişti. Cuomo, “Ülkenin güneyinde ve batısında -Kaliforniya’da sorun yaşanıyor- artan vakalar buraya da yansıyacak. Buraya geri gelecek. Bu süreç bir atlıkarınca gibi, öngörülebilir” ifadelerini kullanmıştı.