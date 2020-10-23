Newton’ın zor sınavı
Süper Lig’e istediği başlangıcı yapamayan ve 5 maçta sadece 1 galibiyet alarak 14. sırada bulunan Trabzonspor’da teknik direktör Eddie Newton’ı zor bir sınav bekliyor.
İngiliz çalıştırıcı, ligin 6. haftasında 25 Ekim’de Fenerbahçe ile oynayacakları maçta tüm hesaplarını galibiyet üzerine yapıyor. Takıma yeni katılan transferlerin uyumlu hale gelmesi adına yoğun efor sarf eden Newton hem maçı kazanıp geleceğe dönük rahatlamak hem de camiaya derbi galibiyeti yaşatmak istiyor.
Bordo-Mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun önceki gün antrenmanda Newton ve yardımcılarıyla sahanın ortasında 15 dakika süren bir görüşme yapması, İngiliz çalıştırıcının üzerindeki baskının arttığı şeklinde yorumlandı. Fenerbahçe maçında olası bir mağlubiyet yaşanması halinde ise Newton’ın geleceği daha da tartışmalı hale gelebilir.
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