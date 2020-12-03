Neymar-Messi yan yana peki nerde?

03 Aralık 2020 Perşembe, 10:11

Medipol Başakşehir'in yer aldığı Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki 5. hafta maçında Manchester United ile PSG karşılaştı. Old Trafford'daki karşılaşmayı konuk ekip PSG 3-1 kazandı. Fransız temsilcisine galibiyeti getiren golleri 6 ve 90+1'de Neymar, 69'da Marquinhos kaydetti. Manchester United'ın golünü 32'de Marcus Rashford attı.Karşılaşmanın ardından konuşan PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar ise Lionel Messi demeciyle dikkat çekti. Neymar, "En çok istediğim şey Messi ile yeniden birlikte oynamak. İsterse onu benim yerime oynatalım. Seneye kesin birlikte oynamak zorundayız" dedi.

Neymar'ın bu açıklamasıyla sezon sonu Barcelona ile sözleşmesi bitecek olan Messi'nin PSG'ye geleceğini mi, yoksa kendisinin yeniden Barcelona'ya dönmesini mi kastettiği sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.