Neymar-Messi yan yana peki nerde?
PSG'nin yıldız oyuncusu Neymar, Manchester United karşılaşmasının ardından verdiği Lionel Messi demeci ile gündeme oturdu.
Medipol Başakşehir'in yer aldığı Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki 5. hafta maçında Manchester United ile PSG karşılaştı. Old Trafford'daki karşılaşmayı konuk ekip PSG 3-1 kazandı. Fransız temsilcisine galibiyeti getiren golleri 6 ve 90+1'de Neymar, 69'da Marquinhos kaydetti. Manchester United'ın golünü 32'de Marcus Rashford attı.Karşılaşmanın ardından konuşan PSG'nin Brezilyalı yıldızı Neymar ise Lionel Messi demeciyle dikkat çekti. Neymar, "En çok istediğim şey Messi ile yeniden birlikte oynamak. İsterse onu benim yerime oynatalım. Seneye kesin birlikte oynamak zorundayız" dedi.
Neymar'ın bu açıklamasıyla sezon sonu Barcelona ile sözleşmesi bitecek olan Messi'nin PSG'ye geleceğini mi, yoksa kendisinin yeniden Barcelona'ya dönmesini mi kastettiği sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri oldu.
En Çok Okunan Haberler
- Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert cevap
- AİHM'den Türkiye kararı
- Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan askerlik yaptı mı?
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Altun’a sert yanıt
- Uykusuz'dan dikkat çeken 'Katar' kapağı
- Medipol'den, ölen hamile kadın hakkında açıklama
- Babacan'dan Ayhan Bilgen açıklaması
- Erdoğan'ın ses kaydını paylaştı: Sen kim ordu kim?
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- AKP ve İsmailağa'nın hedefindeki Öztürk'e 'ölüm' mesajı
Video Haberler
- 2 bin yıllık gladyatör rölyefinin sırrı çözüldü
- Depremin merkez üssündeki panik anları kamerada
- Önce lastiği patlattı, sonra 253 bin 500 lirayı çaldı
- Kısıtlamayı ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı
- Habertürk Tv'den RTÜK'e tepki
- Eşini bıçaklayan Rus modele 15 yıl hapis cezası
- Sokağa çıkma kısıtlamasında rezaletin görüntüleri!
- DHA muhabirinden unutulmayacak ceza
- Davutoğlu: Kendinize gelin! Siz o emanete ihanet ettiniz
- Hakeme futbolcudan uçan tekme
En Çok Okunan Haberler
- Özgür Özel'den Hulusi Akar'a sert cevap
- AİHM'den Türkiye kararı
- Erdoğan'ın oğlu Burak Erdoğan askerlik yaptı mı?
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Altun’a sert yanıt
- Uykusuz'dan dikkat çeken 'Katar' kapağı
- Medipol'den, ölen hamile kadın hakkında açıklama
- Babacan'dan Ayhan Bilgen açıklaması
- Erdoğan'ın ses kaydını paylaştı: Sen kim ordu kim?
- Koca, güncel koronavirüs verilerini açıkladı
- AKP ve İsmailağa'nın hedefindeki Öztürk'e 'ölüm' mesajı