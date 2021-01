NFL’de konferans finalleri eşleşmeleri belli oldu

11 Ocak 2021 Pazartesi, 14:11

Amerikan Futbol Ligi NFL’de dün oynanan üç karşılaşma ile Wildcard Playoff’ları tamamlandı. Chicago Bears’ı 21-9 mağlup eden New Orleans Saints, konferans finallerinde Tampa Bay ile eşleşti. Gelecek pazar günü iki takım arasında oynanacak maç aynı zamanda Amerika Futbol Ligi tarihinde de bir ilke sahne olacak. New England Patriots’dan Tampa Bay’a transfer olan oyun kurucu Tom Brady ve New Orleans Saints’in oyun kurucusu Drew Beers, NFL tarihinde karşı karşıya gelen ilk 40 yaş üst oyun kurucular olacak.

Wildcard Playoff’larında dün oynanan diğer maçlarda Baltimore Ravens, Tennessee Titans’ı 20-13 mağlup etti. Dün gecenin en çok sayı yapılan maçında ise Clevland Browns, Pittsburgh Steelers’ı 48-37 ile geçti. Rakiplerini playoff dışına iten Baltimore Ravens ve Clevland Browns konferans finallerine kalmayı başardı.

NFL playofflarında konferans finalleri maçları 16 ve 17 Ocak’ta oynanacak. Wildcard Playoffları’nın tamamlanmasından sonra konferans finallerindeki eşleşmeler şu şekilde oldu:

Baltimore Ravens – Buffalo Bills

Clevland Browns – Kansas City Chiefs

Tamp Bay Buccaneers – New Orleans Saints

Los Angeles Rams – Green Bay Packers