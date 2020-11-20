NG Hotels Sapanca’daki ikinci otelini açtı

20 Kasım 2020 Cuma, 06:00

Otel; orman, havuz ve göl manzaralı toplam 270 odayla hizmet verecek. NG Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür, Sapanca’da düzenlediği toplantıda, oteli normalinde geçen mayıs ayında açmayı planladıklarını ancak salgın nedeniyle açılışı ertelediklerini belirterek, “Boşa giden bir zaman ve büyük bir emek var burada. Gözümüzü kararttık ve açtık. İlk rezervasyonu da kral dairesine aldık” dedi.

Güral Gül, otel için ilk başta 300 milyon TL yatırım planladıklarını ancak, döviz kuru da dahil öngörmedikleri maliyet artışları olduğunu ve toplam yatırımın 450 milyon liraya çıktığını söyledi.

Güral Gül, “Pandemi döneminde sektörde birçok işletme mevcut otelini bile açamazken, 450 milyon TL yatırımı yapmamız gerçekten cesaret işi” diye konuştu.

Gelecek 1-2 yılın turizm açısından belirsiz olacağını İstanbul’da da bir 400 odalı otel projelerinin olduğunu ancak piyasalar düzelinceye kadar açılışı ertelediklerini ifade eden Gül, İstanbul’daki otellerde yaz döneminde bir hareketlenme olduğunu ancak şu anda yeniden boşalmaya başladığını ifade etti.

Gül, geçen yıl otellerindeki doluluk oranının yüzde 72 olduğunu bu yıl bunun yarıya ineceğini, cirodaki kaybın ise daha fazla olacağını aktardı.