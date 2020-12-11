Nick Cave, yeni bir albüm kaydedeceğini açıkladı

11 Aralık 2020 Cuma, 10:10

Fotoğraf: Reuters

Nick Cave, hayranlarıyla sık sık iletişime geçtiği web sitesi üzerinden turun iptal haberlerinden dolayı duyduğu üzüntüyü ifade eden bir hayranına yanıt verirken bazı sürpriz haberleri de paylaştı.

play tuşu'nun aktardığına göre, Avustralyalı müzisyen ilk önce hurdaya çıkarılan konserlere isyan edip "Pandemi ilk ortaya çıktığında ve Avrupa turnesini ertelemek zorunda kaldığımızda, durumu değerlendirme ve hayatımda gerçekte ne yapmak istediğimi görme fırsatı bir anda ortaya çıktı. Bu süreç boyunca en çok özlediğim şeyin canlı performans olduğunu fark ettim. Konserler için iptal kararı almak bütün grup için yıkıcı oldu ama yaratıcılığımızı bir şekilde korumak ve dönüştürmek zorundaydık" açıklamasını yaptı.

Geleceğin devam eden "öngörülemezliğini" kabul ettiğini paylaşan Nick Cave, bu süreci yeni bir albüm yaparak geçireceklerini ve bu albümün herkese hediye olacağını da açıkladı.

Albümün detaylarıyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.