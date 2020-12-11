Nick Cave, yeni bir albüm kaydedeceğini açıkladı
Devam eden salgın nedeniyle hem 2020 hem de 2021 tur tarihlerini iptal etmek zorunda kalan Nick Cave, zamanını yeni bir albüm kaydederek değerlendireceğini açıkladı.
Fotoğraf: Reuters
Nick Cave, hayranlarıyla sık sık iletişime geçtiği web sitesi üzerinden turun iptal haberlerinden dolayı duyduğu üzüntüyü ifade eden bir hayranına yanıt verirken bazı sürpriz haberleri de paylaştı.
play tuşu'nun aktardığına göre, Avustralyalı müzisyen ilk önce hurdaya çıkarılan konserlere isyan edip "Pandemi ilk ortaya çıktığında ve Avrupa turnesini ertelemek zorunda kaldığımızda, durumu değerlendirme ve hayatımda gerçekte ne yapmak istediğimi görme fırsatı bir anda ortaya çıktı. Bu süreç boyunca en çok özlediğim şeyin canlı performans olduğunu fark ettim. Konserler için iptal kararı almak bütün grup için yıkıcı oldu ama yaratıcılığımızı bir şekilde korumak ve dönüştürmek zorundaydık" açıklamasını yaptı.
Geleceğin devam eden "öngörülemezliğini" kabul ettiğini paylaşan Nick Cave, bu süreci yeni bir albüm yaparak geçireceklerini ve bu albümün herkese hediye olacağını da açıkladı.
Albümün detaylarıyla ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmadı.
En Çok Okunan Haberler
- İran, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi'ni çağırdı
- Dolar tırmanışa geçti, Metiner 'ne iş?' dedi
- ABD Yüksek Mahkemesi'nden kritik Biden kararı
- HDP'den Bahçeli'nin açıklamalarına sert yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Gürkan Hacır'a telefon
- İran'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
- TTB'den gerçek vaka sayısı açıklaması
- İmamoğlu’ndan İstanbul’un su sorununa ilişkin açıklama
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Bakan Varank’a protesto
- Bursa'da deprem
Video Haberler
- AKP'li üye ile CHP'li üye arasından ilginç tartışma
- İnsanlar aç tepkisine AKP'li Çelik'ten Lan'lı yanıt
- Yiyeceklerini evine ulaştıramadan yaşamını yitirdi
- 5 milyon liralık ultra lüks otomobil yolda kaldı
- AKP'li başkanın 'Metro' sözleri olay oldu
- Erhan Güleryüz, sanatçıya 1000 TL desteğe ateş püskürdü
- CHP'li Ahmet Kaya Meclis kürsüsünden listeleri serdi!
- Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu rekor seviyede
- Erdoğan CHP'ye yüklendiği anda öyle bir şey oldu ki...
- Şehit düşen Yüzbaşı Yasin Kurt son yolculuğuna uğurlandı
En Çok Okunan Haberler
- İran, Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi'ni çağırdı
- Dolar tırmanışa geçti, Metiner 'ne iş?' dedi
- ABD Yüksek Mahkemesi'nden kritik Biden kararı
- HDP'den Bahçeli'nin açıklamalarına sert yanıt
- Kılıçdaroğlu'ndan Gürkan Hacır'a telefon
- İran'ın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri'ne çağrıldı
- TTB'den gerçek vaka sayısı açıklaması
- İmamoğlu’ndan İstanbul’un su sorununa ilişkin açıklama
- Kılıçdaroğlu’nu hedef alan Bakan Varank’a protesto
- Bursa'da deprem