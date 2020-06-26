Niğde'de iş cinayeti: Dokuzuncu kattan düşen işçi yaşamını yitirdi
Niğde'de bir apartmanın dokuzuncu katından düşen işçi hayatını kaybetti.
Merkez İnönü Mahallesi'nde bir apartmanın 9'uncu katında "cam balkon" montajı yapan Durmuş Baykal (33), dengesini kaybederek, beton zemine düştü. Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Baykal, müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.
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