Nihat Özdemir açıkladı, TFF'de istifa var mı?

17 Şubat 2021 Çarşamba, 17:21

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yayıncı kuruluşu ziyaret etti. Ziyarete, istifa edeceği söylenen ancak bu iddia www.cumhuriyet.com.tr'deki özel haberle 'yalanlanan' TFF yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop da katıldı..

Özdemir gündeme dair açıklamalar yaptı:

"Yönetim kurulunda değişiklik bekliyor musunuz?" sorusuna Nihat Özdemir, "Bu yalnız bu hafta olan haberler değil, 3-5 ay önce Nihat Özdemir görevi bırakıyor, hatta istifa etti diyenler bile oldu. Hem de televizyon kanallarında, sosyal medyada değil, canlı yayınlarda ve aldığım habere göre hem de en iyi aldığım kaynaktan habere göre Nihat Özdemir görevi bırakıyor diye açıklamalar yapıldı. Tabii biz de böyle bir şey olmadığını söyledik ama arkadaşlarımız hiç tınmadılar. Çıkıp kamuoyundan 'Ya beni yanlış kaynak kandırdı, yanılttı, kamuoyunda beni küçük düşürdü' deyip özür dile dilemedi."

HAMİT ALTINTOP'UN İSTİFA İDDİALARINA NE DEDİ?

Geçtiğimiz günlerde Hamit Altıntop'un istifa edeceği yönünde haberler hakkında konuşan Nihat Özdemir, "Bunun bir başka modelini bu hafta yaşıyoruz. Evvela Hamit Altıntop'la işe başladılar. Hamit Altıntop'un bundan haberi bile yok. Dün bile federasyonda kendi işleriyle ilgili çalışmalar yapıyordu. Benimle geldi, mesailerde bulundu. Bazı kararlara ihtiyacı vardı. Onunla ilgili görüşlerimi sordu ve yönetim kuruluna hangi kararları getireceğimi ifade ettiler ve çalışmasına tüm hızıyla devam ediyorlar. Hamit Altıntop, gerçekten hem futbol hayatı yönünden değil bence gelecekte Türk futboluna bir idareci olarak, yönetici olarak çok büyük faydalar sağlayacağına inandığım bir arkadaşım. Kendisini ben şahsen çok seviyorum. Eğer bir derdi sıkıntısı olursa ilk benimle paylaşacağına inanıyorum. Çalışmalarına hızla devam ediyor. Bugün de Digitürk ziyaretine beraber geldik. Onun için hiçbir şey sorun değil. Yukarıda arkadaşlarımızla oturuyor." şeklinde konuştu.

"SOSYAL MEDYAYA BAKMADAN YOLUMUZA DEVAM EDİYORUZ"

Yönetim hakkında sosyal medyada yazılanlara bakmadıklarını söyleyen Nihat Ödemir, "Profesyonel kadroya gelecek olursak, o da tamamen uydurulmuş bir haber. Önümüzdeki günlerde ve aylarda böyle bir projemizin olmadığını ifade edebilirim. Ama bunların hedefi, bizim almış olduğumuz kararlarımız neticesinde tabii ki bazı rahatsız olan camialar, taraftarlar var. Sosyal medyada bunu konu edip huzursuzluk yaratmaya çalışıyorlar. Biz tweetlere, sosyal medyaya, Instagram'lara hiç bakmadan yolumuza devam ediyoruz. Eğer bunlara bakmış olsaydık hiçbir karar alamazdık, yürüyemezdik ve bakın nerelerden bugün bu pandemi şartlarında ligimizi nereye getirdiğimizi hep beraber görüyoruz. Eğer sosyal medyaya bakmış olsaydık, yerimizde duruyorduk, şampiyonları ilan etmiştik, küme düşenleri belli etmiştik... Biz bunlara bakmayacağız. Biz yürütüyoruz, inşallah da yürütmeye sağlık bir şekilde devam edeceğiz." dedi.



