Nihat Özdemir, derbide edilen küfürlerle ilgili açıklama yaptı: Tekrarlanmayacak!
TFF Başkanı Nihat Özdemir, sağlık çalışanlarının stadyuma özel izinle alınması uygulamasının bir daha olmayacağını dile getirdi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tribünde aşı olan sağlık çalışanların yer alması ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Özdemir, bu uygulamanın deneme amaçlı yapıldığını belirterek, "Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde tribünde tamamı aşısını yaptırmış sağlık çalışanı vardı. Bu uygulama derbiye özel deneme amaçlı yapıldı. Yaşanan olumsuz olaylardan dolayı tekrarlamayacağız. İnsanlar stadyuma geliyorlar ama küfrediyorlar" dedi.
"ELİMİZDE TEMSİLCİ RAPORLARI VAR"
Sorumluların gerekli cezaları alacağının altını çizen Özdemir, "Bundan sonra sadece kulüp ve devlet protokolündeki kişiler olacak. Derbide yaşananlarla ilgili elimizde temsilci raporları var. Sorumluları Pazartesi günü disiplin kuruluna sevk edeceğiz. PFDK'nın yetmediği noktada savcılığa şikayet edeceğiz ve 6222'den haklarında işlem yapılmasını talep edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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