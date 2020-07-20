Nihat Özdemir'den önemli açıklamalar
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.
Nihat Özdemir, katıldığı televizyon programında yabancı sınırından, seyircili maça kadar önemli açıklamalarda bulundu. Özdemir, ligin bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Başakşehir için "Başakşehir 4 senedir gelip gelip şampiyonlukları veriyordu. Bu sefer inat ettiler ve sonunda hakkıyla şampiyonluk kazandılar. Başakşehir'e hak ettikleri kupayı Pazar günü vereceğiz" diye konuştu.
DÜŞÜK KAPASİTE SEYİRCİ
Maçların ne zaman seyircili oynanacağı sorusuna da değinen Nihat Özdemir, ana hedeflerinin 2020-2021 sezonunun seyircili oynatmak olduğunu ifade ederek "Stadyumların tam kapasitesinin kullanılmasını zor görüyorum. yüzde 40, yüzde 35 kapasiteyle seyircili oynatmak en büyük hedefimiz. Devletimizin izni de gerekli." diye konuştu.
"ANLAMIŞ DEĞİLİM"
Çok tartışılan yeni yabancı kuralı hakkında da konuşan Nihat Özdemir, kulüplerin yabancı oyuncu oynatma ortalamasının 7,52 olduğunu belirterek "biz zaten 8 oyuncu hakkı verdik, kulüpler neden itiraz ediyor anlamış değilim" tepkisini gösterdi.
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