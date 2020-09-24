Nijerya'da petrol tankeri patladı, 25 kişi öldü
Nijerya'da bir petrol tankerinin otoyolda diğer araçlarla çarpışarak patlaması sonucunda, aralarında ilkokul çocuklarının da bulunduğu en az 25 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya'da bir petrol tankerinin diğer araçlarla çarpışarak patlaması sonucunda, aralarında ilkokul çocuklarının da bulunduğu en az 25 kişi hayatını kaybetti.
Olay, Çarşamba sabahı başkent Abuja'nın güneyindeki Lokoja kentinde bir otoyolda meydana geldi.
Polis, tankerin frenlerinin boşalması üzerine sürücünün araç kontrolünü kaybetmesi nedeniyle diğer araçlara çarptığını açıkladı.
BBC muhabiri Chris Ewokor, Nijerya'da bu tür olaylara çok sık rastlandığını belirtiyor.
BBC'ye konuşan Lokoja polis sözcüsü Willy Aya, olayda hayatını kaybeden çoğu kişinin yanarak tanınmaz hale geldiğini söyledi.
Sosyal medyada olay yerinden paylaşılan görüntülerde araçlardan çıkan yoğun dumanların etrafı kapladığı görülüyor.
Nijerya'nın en büyük kenti Lagos'ta Haziran ayında da iki petrol tankeri çarpışmış, dört kişi ölmüştü. Yangın daha sonra doğal gaz taşıyan başka bir tankere sıçramıştı.
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