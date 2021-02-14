Nijerya'da serbest bırakılan 15 Türk denizci Türkiye'ye geldi
Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan "Mozart" gemisinden kaçırılarak rehin tutulan ve 21 gün sonra özgürlüklerine kavuşan 15 Türk denizci Türkiye'ye geldi. İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda aileleri ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılanan denizciler, büyük mutluluk yaşadı.
Türkiye'nin Abuja Büyükelçisi Melih Ulueren tarafından uğurlanan 15 Türk denizci, Türk Hava Yolları'nın Abuja-İstanbul seferini yapan tarifeli uçuşuyla saat 06.15 sıralarında İstanbul'a geldi.
Denizciler, İstanbul Havalimanı'nda aileleri ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından karşılandı.
Esaret altında geçen 21 günün ardından Türkiye'ye gelen denizcilerin isimleri şu şekilde:
Kaptan Mustafa Kaya, Adil Alkan, Mesut Meral, Hamza Orhan, İlyas Baş, Mustafa Benklioğlu, Gökhan Lale, Erdi Akman, Halil Gülçür, Gökhan Buran, Alper Şeker, Vedat Aksan, Doğancan Cengil, Melih Çetin ve Ünsal Dilsiz.
"MOZART" GEMİSİNE SALDIRI
Liberya bayraklı "Mozart" isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın başkenti Lagos'un yaklaşık 180 mil açığında deniz haydutlarının saldırısına uğramıştı.
Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycan uyruklu 1 kişi öldürülmüştü.
Gemi, 3 mürettebat ile Gabon'un Port-Gentil Limanı'na hareket etmiş, baskından kurtulan 3 Türk denizci ise 30 Ocak'ta Türkiye'ye getirilmişti. Kaçırılan 15 mürettebat ise önceki gün serbest bırakılmıştı.
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