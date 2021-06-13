Nilüfer ile Fransa arasında kültürel işbirliği

13 Haziran 2021 Pazar, 02:00

Konser, 30 Haziran Çarşamba günü saat 19.00’da Balat Atatürk Ormanı’nda yapılacak. Ekonominin yanı sıra kültürel alanda da Bursa’nın ve Nilüfer’in kendileri için önemli bir kent olduğunu ifade eden Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Herve Magro, işbirliğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.