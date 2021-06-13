Nilüfer ile Fransa arasında kültürel işbirliği
Nilüfer Belediyesi, Türkiye Fransız Kültür Merkezi (Institut Français Turquie) ile işbirliği protokolü imzaladı. İşbirliğinin ilk adımı olarak Fransız piyanist Jef Giansily Quintet, 6. Nilüfer Caz Tatili festivalinde konser verecek.
Konser, 30 Haziran Çarşamba günü saat 19.00’da Balat Atatürk Ormanı’nda yapılacak. Ekonominin yanı sıra kültürel alanda da Bursa’nın ve Nilüfer’in kendileri için önemli bir kent olduğunu ifade eden Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Herve Magro, işbirliğinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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