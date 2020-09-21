NORAD: Rus bombardıman uçakları ABD’nin hava savunma bölgesine girdi
Kuzey Amerika Havacılık ve Uzay Savunma Komutanlığı (NORAD), Rusya’ya ait iki Tu-160 stratejik bombardıman uçağının ve iki Su-35 jetinin ABD’nin Alaska’daki hava savunmasının tanımlama bölgesinde girdiklerini bildirdi.
NORAD’ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Rusya’ya ait iki Tu-160 stratejik bombardıman uçağının ve iki Rus Su-35 jetinin ABD’nin Alaska’daki hava savunmasının tanımlama bölgesinde girdikleri belirtildi.
Açıklamada ayrıca Rus uçaklarının bir F-22 Raptor avcı uçağı ve E-3 AWACS keşif uçağı tarafından saptandığı vurgulandı.
Açıklamada ayrıca Rus Hava-Uzay Kuvvetleri’ne bağlı uçakların ABD hava savunmasının tanımlama bölgesine 3 kez girmelerine ve Alaska’daki Nunivak Adası’nın 50 deniz mili yakınına gelmelerine rağmen uluslararası hava sahasından ayrılmadıkları ifade edildi.
Sputnik'te yer alan habere göre, daha önce Tu-160 hipersonik stratejik bombardıman uçaklarının, bu sınıftaki uçaklar için kesintisiz uçuş menzili ve süresi bakımından dünya rekoru kırdıklarını, Rus pilotların 20 bin kilometreyi aşkın yol kat ederek 25 saatten fazla havada kaldıkları açıklanmıştı.
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