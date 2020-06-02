Normalleşme sürecinde kamuda alınacak önlemler açıklandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarında alınması gereken önlemleri açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
02 Haziran 2020 Salı, 12:45
Abone Ol google-news

Normalleşme sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarında alınacak önlemler şöyle sıralandı: 

  • Servis araçları ile hizmete mahsus tüm araçların taşıma kapasitesi sosyal mesafe kuralları gözetilerek belirlenecek.
  • Araçlarda el antiseptiği ve tek kullanımlık maske bulundurulacak. Olası yığılmaların önüne geçilmesi için servis hareket saatleri yeniden belirlenecek.
  • İş yerlerine girişlerde tüm çalışanların temassız ateş ölçer ile vücut sıcaklıkları kontrol edilecek.
  • Geçiş kontrol sistemi bulunan iş yerlerinde bulaşma riskine karşı temassız sistemler kullanılacak.
  • Sosyal mesafeyi sağlamaya dönük kurum girişlerinde geçiş işaretlemeleri yapılacak.
  • Bina girişleri ile asansör kabini ve katlarda bilgilendirme panolarına Yeni Tip Koronavirüs salgınından korunma yöntemlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşılacak.

TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLERLE KUMANYA VERİLECEK

  • Ofisler ve toplantı odaları ile tuvaletler, asansör, merdiven trabzanları, kapı kolları ve elle sık temas edilen çalışma ortamındaki ekranlı araçlar ile bilgisayar klavyeleri, fare ve telefon gibi ekipmanlar dezenfekte edilecek.
  • Ofisler sık aralıklarla doğal yollarla havalandırılacak. Havalandırma sistemleri yeniden gözden geçirilecek.
  • Toplantı, görüşme ve eğitimler de çevrimiçi veya telekonferans görüşmesi yoluyla yapılacak.
  • Sosyal mesafenin sağlanamadığı ofis ortamlarında çalışanlar için yeniden düzenlemeye gidilecek. Tüm personel çalışma müddetince maske kullanacak.
  • Yemekhanelerde yeni dönemde düzenlemeye gidilecek. Daha az sayıda kişinin bir arada bulunmasını sağlayacak şekilde yemek saatleri ve masa düzeni ayarlanacak.
  • Yemekhane girişlerinde uygun zemin işaretlemeleri yardımıyla sosyal mesafe korunacak.
  • Tek kullanımlık ürünlerle kumanya verilecek.
  • Ortak kullanım alanındaki su sebilleri ve çay makinaları kullanılmayacak.

Video Haberler