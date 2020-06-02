Normalleşme sürecinde kamuda alınacak önlemler açıklandı
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarında alınması gereken önlemleri açıkladı.
Normalleşme sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarında alınacak önlemler şöyle sıralandı:
- Servis araçları ile hizmete mahsus tüm araçların taşıma kapasitesi sosyal mesafe kuralları gözetilerek belirlenecek.
- Araçlarda el antiseptiği ve tek kullanımlık maske bulundurulacak. Olası yığılmaların önüne geçilmesi için servis hareket saatleri yeniden belirlenecek.
- İş yerlerine girişlerde tüm çalışanların temassız ateş ölçer ile vücut sıcaklıkları kontrol edilecek.
- Geçiş kontrol sistemi bulunan iş yerlerinde bulaşma riskine karşı temassız sistemler kullanılacak.
- Sosyal mesafeyi sağlamaya dönük kurum girişlerinde geçiş işaretlemeleri yapılacak.
- Bina girişleri ile asansör kabini ve katlarda bilgilendirme panolarına Yeni Tip Koronavirüs salgınından korunma yöntemlerine ilişkin güncel bilgiler paylaşılacak.
TEK KULLANIMLIK ÜRÜNLERLE KUMANYA VERİLECEK
- Ofisler ve toplantı odaları ile tuvaletler, asansör, merdiven trabzanları, kapı kolları ve elle sık temas edilen çalışma ortamındaki ekranlı araçlar ile bilgisayar klavyeleri, fare ve telefon gibi ekipmanlar dezenfekte edilecek.
- Ofisler sık aralıklarla doğal yollarla havalandırılacak. Havalandırma sistemleri yeniden gözden geçirilecek.
- Toplantı, görüşme ve eğitimler de çevrimiçi veya telekonferans görüşmesi yoluyla yapılacak.
- Sosyal mesafenin sağlanamadığı ofis ortamlarında çalışanlar için yeniden düzenlemeye gidilecek. Tüm personel çalışma müddetince maske kullanacak.
- Yemekhanelerde yeni dönemde düzenlemeye gidilecek. Daha az sayıda kişinin bir arada bulunmasını sağlayacak şekilde yemek saatleri ve masa düzeni ayarlanacak.
- Yemekhane girişlerinde uygun zemin işaretlemeleri yardımıyla sosyal mesafe korunacak.
- Tek kullanımlık ürünlerle kumanya verilecek.
- Ortak kullanım alanındaki su sebilleri ve çay makinaları kullanılmayacak.
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