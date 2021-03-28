Norveç soyunma odası karıştı: Türkiye bize ders verdi
(A) Milli Futbol Takımımız'a 3-0 yenilen Norveç'te teknik direktör Solbakken, Türkiye'nin sürpriz golcülerine engel olamadıklarını söyledi.
Norveç Milli Takım Teknik Direktörü Stale Solbakken, "Türkiye çok erken gol buldu ve yakaladığı fırsatları iyi değerlendirdi." dedi.
3-0'lık yenilgi sonrası Solbakken, Türkiye'nin adeta ders verdiğini ifade ederken, "Kritik pozisyonlarda kararsızdır, keskin değildik. Türkiye maçından dersler çıkardık şimdi Karadağ maçında hatalarımızı tekrar etmeyeceğiz. Türkiye istekliydi. Böyle saçma sapan goller yiyemezsiniz bu seviyede. 3 kornerin 2'si gol oldu" ifadelerini kullandı.
Solbakken'in soyunma odasında kaleciler ve savunca oyuncularını ağır dille eleştirdiği öğrenildi.
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