Norwegian Air kurtarma planı için devletin desteğini aldı

21 Ocak 2021 Perşembe, 12:43

Norveç Sanayi Bakanı Iselin Nyboe, yaptığı açıklamada Norveç hükümetinin havayoluna ortak olmak gibi bir niyeti olmadığını ancak eğer özel yatırımcıların da katılması halinde şirkete nakit desteği sağlayabileceğini belirtti.

Koronavirüs krizinden dolayı altısı dışında 138 uçağının hiçbirini uçuramayan düşük fiyatla hizmet sunan havayolunun fazlasıyla borcu bulunuyor.

Geçen hafta Atlantik ötesi uçuşlarını sonlandıracağını açıklayan Norwegian Air, devletten yardım talep etmişti.

Norwegian Air CEO'su Jacob Schram, "Hükümetin sağlayacağı destek yeni sermaye artırımı ve yeniden yapılanma sürecini tamamlama ihtimalimizi önemli ölçüde artırıyor" dedi.

Son 12 ay içerisinde %98 düşen havayolunun hisseleri TSİ 1120 itibariyle %14 artıda işlem gördü.

Nyboe, hükümetin karma kredi şeklinde şirketin yeniden finansmanına katılımı özel yatırımcıların planlanan sermaye artırımına katılıp katılmayacağına bağlı olacağını ifade etti.

Kaynak: Reuters