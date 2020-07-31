Nostaljik tramvay 9 Eylül’de hizmette

31 Temmuz 2020 Cuma, 08:40

Halk toplantısında İzmir Bu¨yu¨kşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mert Yaygel, İzmir Metro AŞ Genel Mu¨du¨ru¨ Sönmez Alev ve Konak Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ulvi Du¨lger yurttaşlara, projenin ayrıntıları hakkında bilgi verdi. Projeye tam destek veren vatandaşlar, uygulamanın Konak’a uzatılmasını; kent merkezinde, başta Ku¨ltu¨rpark olmak u¨zere uygun olan bölgelere de taşınmasını istedi. Nostaljik tramvay, İzmir’de 1928’den itibaren kullanılmaya başlanan elektrikli tramvaylardan esinlenerek tasarlandı. Birinci Kordon’un dokusunu bozmamak için lastik tekerlekli olacak ve elektrikle çalışacak. Mevcut toprak yol tramvayın geçişine uygun olarak du¨zenlenecek. Ayrıca Alsancak Limanı viyadu¨klerinin bulunduğu alanda bataryalı tramvay vagonlarının park edebilmesi, bakımının ve temizliğinin yapılarak bu vagonların şarj edilebilmesi için bir alan oluşturulacak. Tek vagondan oluşan 28 kişi oturma kapasiteli iki adet nostaljik tramvay, Alsancak Limanı viyadu¨kleri ile Cumhuriyet Meydanı arasındaki 1660 metrelik gu¨zergâhta karşılıklı sefer yapacak. Vagonun her iki yönu¨nde su¨ru¨cu¨ kabini olacak, dönu¨ş için alana ihtiyaç duymayacak.