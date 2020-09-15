Not bırakıp kayboldular: Munzur'da kayıp 2 kardeş aranıyor

15 Eylül 2020 Salı, 12:29

Elazığ'da doğal gaz işiyle uğraşan Bozkurt ve Mehmet Aydemir kardeşler, iş için bir süre önce Tunceli'ye geldi. İki kardeş, pazar günü 23 P 1387 plakalı otomobilleriyle piknik yapmak için Munzur Vadisi Milli Parkı Venk köyü yakınlarına gitti.

Bulundukları yeri yakınlarına da bildiren kardeşler, otomobillerini, cama acil durumlarda aranması için telefon numarası içeren bir not bırakarak yol kenarına park etti. Bozkurt kardeşlerden geç saatlere kadar haber alınamayınca yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, park halindeki otomobili buldu, ancak kardeşlere ulaşamadı. AFAD ekiplerinin de katılımıyla arama çalışması başlattı.

Jandarma, AFAD ve gönüllü dağcılar ile köylüler karadan, helikopter ve drone ile havadan, Elazığ'dan gelen su altı arama ekipleri ile de hem su içinde hem de su yüzeyinde arama çalışmaları 3'üncü gününde de sürdürüyor.



Sabah saatlerinde arama çalışmalarının yapıldığı alana gelen Vali Mehmet Ali Özkan, ekiplerden bilgi aldı.

Konuyla ilgili olarak valilikten yapılan yazılı açıklamada da arama çalışmaları için devletin tüm imkanlarının seferber edildiği ve çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi.



