Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünden EKPSS mesaisi

11 Kasım 2020 Çarşamba, 17:44

Konu ile ilgili yapılan yazılı açıklamada sınavın 15 Kasım Pazar günü yapılacağı hatırlatıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ÖSYM Başkanlığınca 15 Kasım tarihinde EKPSS sınavı yapılacaktır. Sınava katılacak adaylardan nüfus cüzdanını veya T.C kimlik kartını kaybeden ve yeniden çıkarmak isteyen adaylar için ‘Sınava Giriş Belgesi’ ile iki fotoğrafını yanında getiren adaylara yeni kart düzenleninceye kadar ‘Geçici Kimlik Belgesi’ verilebilmesi için ÖSYM Başkanlığının Yüksek Öğretim Kurumları Sınavının yapılacağı sınav Merkezlerinin bulunduğu il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 15 Kasım Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacak.”