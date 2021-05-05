Nuri İyem ödülüne geri sayım
Evin Sanat Galerisi tarafından 2006’dan beri düzenlenen, geçen yıl Covid-19 salgını nedeniyle yapılamayan “Nuri İyem Resim Ödülü” ve “Evin İyem Jüri Özel Ödülü” 2021’de farklı bir formatta olacak.
Nuri İyem ve Evin İyem’i anmak ve Türkiyeli genç ressamları desteklemek amacıyla düzenlenen ödüle başvurmak isteyenlerin, ilk olarak 3-9 Mayıs 2021 tarihlerinde www.evin-art.com web adresinde yer alan başvuru formunu çevrimiçi olarak doldurmaları gerekiyor. Ardından da açıklanacak listede yer alan katılımcılardan; eserlerini 1 - 3 Haziran 2021 tarihleri arasında, Evin Sanat Galerisi adresine teslim etmeleri isteniyor.
Ödüller; 24 Haziran 2021’de açılacak Nuri İyem Resim Ödülü 2021 sergisinde verilecektir. Sergi, 10 Temmuz’a dek Covid-19 tedbirleri kapsamında Evin Sanat Galerisi’nde izlenebilecek. Detaylı bilgi için: www.evin-art.com
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