Nuri İyem ödülüne geri sayım

05 Mayıs 2021 Çarşamba, 04:00

Nuri İyem ve Evin İyem’i anmak ve Türkiyeli genç ressamları desteklemek amacıyla düzenlenen ödüle başvurmak isteyenlerin, ilk olarak 3-9 Mayıs 2021 tarihlerinde www.evin-art.com web adresinde yer alan başvuru formunu çevrimiçi olarak doldurmaları gerekiyor. Ardından da açıklanacak listede yer alan katılımcılardan; eserlerini 1 - 3 Haziran 2021 tarihleri arasında, Evin Sanat Galerisi adresine teslim etmeleri isteniyor.

Ödüller; 24 Haziran 2021’de açılacak Nuri İyem Resim Ödülü 2021 sergisinde verilecektir. Sergi, 10 Temmuz’a dek Covid-19 tedbirleri kapsamında Evin Sanat Galerisi’nde izlenebilecek. Detaylı bilgi için: www.evin-art.com