O ilde parklar kapatıldı

17 Eylül 2020 Perşembe, 14:19

Sputniknews'in haberine göre, Kayseri'nin Kocasinan ve Melikgazi İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere ilçede bulunan piknik alanları ile oto pazarı 15 gün, site içerisinde bulunan çocuk oyun alanları da olmak üzere tüm oyun alanları bir ay süreyle kapatılmasına karar verildi.

Verilen karar sonrasında Melikgazi ve Kocasinan ilçesindeki çocuk parklarındaki salıncaklar sökülerek, kaydırakların girişleri kapatıldı ve üzerine, "Kovid-19 nedeniyle tüm oyun alanları kullanıma kapatılmıştır" yazısı asıldı.

'7 VATANDAŞIMIZ VEFAT ETTİ, 16 VATANDAŞIMIZ YOĞUN BAKIMDA'

Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahalle Muhtarı Alim Gerçel, "En büyük taşıyıcısı çocukların olduğunu bilim adamları açıklamıştı. Çocuk oyun parklarındaki oyun aletlerinin korona dönemi bitene kadar parkların kapatılmasını istemiştik. Bizim bu çağrımıza yetkililer kulak verdiler. Oyun grup aletleri bir ay müddetle kapatıldı. İnşallah bu süreç lehimize sonuçlanır ve çocuklarımız tekrar oyun aletlerine kavuşurlar. Kayseri korona virüs artışında 5 ilden birisi. Dün itibariyle pandemi süreci başladı başlayalı 448 ev karantinaya alındı. 7 vatandaşımız vefat etti, 16 vatandaşımız da yoğun bakımda tedavi görüyor" diye konuştu.

Dün, Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, " En çok vaka olan iller kıyaslamasında son hafta günlük ortalama vaka sayısının, son ay günlük ortalama vaka sayısına göre değerlendirildiğinde en yüksek artış Kayseri. Yüzde 39,7. Bu ilimizi Ankara, Mersin takip ediyor" demişti.