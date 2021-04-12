Jürgen Machmeier, Almanya 2. Ligi'nde bu sezon için bir talepte bulundu. Machmeier, küme düşmenin kaldırılması gerektiğini savunuyor. Sandhausen kulübü, 2. Lig'de şu anda 25 puanla 17. sırada yer alıyor.
O ligde de 'Küme düşme kaldırılsın' tartışması!
Almanya 2. Ligi'nde yaşanan bu gelişmelerin ardından önümüzdeki hafta içinde yeni bir toplantının daha yapılması planlanıyor.
Koronavirüs tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Futbol da Covid-19 krizinden nasibini almış durumda. Almanya 2. Ligi'nde 3 takım, koronavirüs vakaları sebebiyle karantina altında.
Almanya'nın köklü kulüplerinden biri olan Hamburg, karantina altında olan Sandhausen ve Karlsruher ile karşı karşıya gelecekti. Ancak; Sandhausen 18 Nisan, Karlsruher ise 20 Nisan'a kadar karantinada. Bu arada Kiel ekibi de aynı tarihe kadar karantinada kalmak zorunda.
Rakipleri karantina altında olan Hamburg'un spor direktörü Michael Mutzel, "Bir sonraki maçın ne zaman oynanacağını etkileyemeyiz. Diğer kulüpler de bizden farklı değil" ifadelerini kulllandı.
VAKA MAÇ ERTELETTİ
Sandhausen'deki maç ertelendi. Karlsruher ile oynayacakları maçla ilgili ise durum belirsiz. Yine 2. Lig'de en büyük sorun olarak görülen konulardan biri de Holstein Kiel'in durumu.
Holstein Kiel ekibinde 2 koronavirüs vakasından sonra tüm takım ekrar karantinaya alındı. Holstein, 10 Mart'tan 24 Mart'a kadar izole olmak zorunda kaldı. Yine Kiel'in spor direktörü Uwe Stöver, "Sezonu bitirmek hepimiz için son derece önemli. Bu en önemli önceliktir. Kavga edecek değiliz. Bu ligi bitirmek için her şeyi yapacağız. Bunun büyük bir zorluk olduğunu çok iyi bilmeliyiz" demişti.
Alman basınına göre; Bundesliga Yönetimi (DFL) 2. Lig'deki olası erteleme ya da başka sorunlarla uğraşmak istemiyor. Ancak; yine Almanya 2. Ligi'nde Sandhausen ekibinin patronu olan Jürgen Machmeier, Deutschlandfunk'a verdiği röportajda dikkati çeken bir açıklama yaptı.
ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA İÇİ TOPLANTI VAR
Almanya 2. Ligi'nde yaşanan bu gelişmelerin ardından önümüzdeki hafta içinde yeni bir toplantının daha yapılması planlanıyor. Geçen hafta DFL, 1. ve 2. Bundesliga için zorunlu karantina kamplarından şimdilik vazgeçtiğine hükmetmişti.
Kaynak: Ajansspor
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