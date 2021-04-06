Obradovic geri dönebilir!

06 Nisan 2021 Salı, 12:42

2020 yılının Haziran ayında Fenerbahçe Beko ile yollarını ayıran ve daha sonra takım çalıştırmayan Zeljko Obradovic ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı.

Rusya'dan yayın yapan Championat, İtalyan gazeteci Orazio Francesco Cauchi'ye dayandırdığı haberinde CSKA Moskova'nın baş antrenör Dimitris Itoudis'in takımdan ayrılması durumunda Zeljko Obradovic'e teklifte bulunacağını yazdı.

Zeljko Obradovic, 2013-2020 yılları arasında 7 yıl Fenerbahçe'yi çalıştırmıştı. THY Euroleague'de 9 şampiyonluğu bulunan Sırp antrenör 2017 yılında Fenerbahçe'de de EuroLeague şampiyonluğu yaşamıştı.