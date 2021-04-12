Odalardan 'Alaçatı' çağrısı: İnşaatlar derhal durdurulmalı

12 Nisan 2021 Pazartesi, 09:50

Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi ve Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin ortak yaptığı basın açıklaması ile Alaçatı sulak alanında (Alaçatı Port) devam eden inşaatların kanuna aykırı olduğunu belirterek derhal durdurulması gerektiğini vurguladı. Açıklamada, "Alanda hukuka aykırı yürütülen inşaat faaliyeti hakkında suç duyurusunda bulunacağız." denildi.





Alanda onaylanan imar planları ve kıyı kenar çizgisi değişikliği sonucunda yapılan fiziki müdahaleler nedeniyle “Alaçatı Sulak Alanı” nın doğal yapısı olumsuz etkilendiği belirtilen açıklamada, "Söz konusu alanı mevsimlere göre sayıları ve türleri değişen bir biçimde üreme ya da göç güzergahı üzerinde mola ve beslenme amaçlı olarak kullandığı tespit edilen 150’nin üzerindeki kuş türü; alana özgü olarak varlığı tespit edilen su yılanı ve yine bilimsel çalışmalarla tespiti yapılan endemik/endemik olmayan flora ve faunaya sahip alanın; toplum ve doğa yararı doğrultusunda değerlendirilmesi gerekirken sermayenin talepleri doğrultusunda müdahaleye uğraması hiçbir şekilde kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.





Açıklamada şunlar kaydedildi:

Güncel durumda; Kıyı Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 5.maddesinde düzenlenen “Kıyılardan kum, çakıl vesaire alınamaz veya çekilemez. Kıyılarda kıyıyı değiştirecek boyutta ve kıyının doğal yapısını bozacak nitelikte kazı yapılamaz. Valilikçe uygun görülmesi ve yazılı izin verilmesi halinde Valilik denetiminde kıyının doğal yapısını değiştirmeyecek boyut ve nitelikte yapılacak kazı işlemi izin şartlarına bağlıdır. İzin şartlarına aykırı işlem yapılması halinde verilen izin iptal edilir ve Yönetmeliğin 21 inci maddesine göre cezai işlem yapılır.” hükmü uyarınca, kıyının doğal yapısında geri dönülmesi mümkün olmayan zarara neden olacak işlemlerin hukuka uygunluğundan bahsedilemeyeceği açıktır. Bu nedenle, söz konusu alanda yürütülen inşaat faaliyetlerinin derhal durdurulmasının, ilgili idarelerin, Meslek odalarının ve tüm İzmirlilerin sorumluluğu olduğuna inanıyoruz. Söz konusu alanda hukuka aykırı yürütülen inşaat faaliyeti hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı ve sürecin takipçisi olacağımızı, kamuoyunun bilgisine sunarız.