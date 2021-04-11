ODTÜ yönetimi, öğrencilerin gökkuşağına boyadığı merdivenleri bu sefer de beyaza boyadı
Daha önce öğrencilerin renklendirdiği kampüs merdivenlerini griye boyayan ODTÜ yönetimi, yeniden gökkuşağı renklerine boyanan merdivenleri bu sefer de beyaza boyadı. Beyaza boyanan basamakların üzerine kırmızı renklerle ‘ODTÜ’ yazıldı.
İlk olarak Gezi direnişi zamanında ODTÜ'lü öğrenciler tarafından renklendirilen kampüs merdivenleri, geçtiğimiz günlerde okul yönetimi tarafından griye boyanmış, öğrenciler bunun üzerine olayı protesto ederek merdivenleri yeniden gökkuşağı renklerine boyamıştı.
Öğrenciler tarafından tarafından yeniden renklendirilen kampüs merdivenleri, ODTÜ yönetimi tarafından bu sefer de beyaza boyandı. Beyaza boyanan basamakların üzerine kırmızı boyalarla 'ODTÜ' yazıldı.
"BU İNATLAŞMAYA SÖYLEYECEK SÖZÜMÜZ DE KALMADI, BOYA SATIN ALMAKTAN PARAMIZ DA..."
ODTÜ'lüler, renklendirdikleri merdivenlerin yönetim tarafından yeniden boyanmasına sosyal medya üzerinden #GökkuşağımaDokunma etiketiyle tepki gösterdi. 'ODTÜ Savunulmalıdır' adlı Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Gökkuşağı merdivenlerini önce griye, sonra beyaz-kırmızıya boyayan atanmış ODTÜ yönetimi, bu sefer de beyaza boyayıp üzerine stencille ODTÜ yazdı. Bu komik inatlaşma karşısında söyleyecek sözümüz kalmadı, boya satın almaktan paramız da..."
Gökkuşağı merdivenlerini önce griye, sonra beyaz-kırmızıya boyayan atanmış ODTÜ yönetimi, bu sefer de beyaza boyayıp üzerine stencille ODTÜ yazdı. Bu komik inatlaşma karşısında söyleyecek sözümüz kalmadı, boya satın almaktan paramız da...#GökkuşağımaDokunma pic.twitter.com/wxm3JBp0Rx— ODTÜ Savunulmalıdır (@OdtuSavunulmali) April 11, 2021
ODTÜ Rektörlüğü, daha önce griye boyadığı gökkuşağı renklerini 3 Nisan'da da kırmızı-beyaza boyamış, olayın ardından uzun süre geçmeden merdivenler, ODTÜ'lüler tarafından yeniden renklendirilmişti. Merdivenler, son olarak yönetim tarafından beyaza boyandı, üzerine kırmızı boyalarla 'ODTÜ' yazıldı.
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