ODTÜ'de öğrenciler, merdivenleri bir kez daha boyadı

22 Nisan 2021 Perşembe, 12:42

ODTÜ yurt binalarının bulunduğu bölgedeki kampüs merdivenleri, ilk kez Gezi Parkı sürecinde, 2013 yılında öğrenciler tarafından gökkuşağı renklerine boyandı. Merdivenler, 29 Mart'ta gri renkle kapatıldı. Öğrenciler, 1 gün sonra merdivenleri yeniden gökkuşağı renklerine boyadı. Bu kez 3 Nisan'da merdivenler, ODTÜ amblemindeki kırmızı ve beyaz renklerle kapatıldı. Öğrenciler ise 5 Nisan'da merdivenleri bir kez daha gökkuşağı renklerine döndürdü. Merdivenler, bu defa 11 Nisan'da beyaz zemin üzerine kırmızı 'ODTÜ' yazısıyla kapatıldı. Öğrenciler de 14 Nisan'da 'ODTÜ' yazısının yanına 'kayyumsuz' yazısını ekledi. Merdivenler, 1 gün sonra 'kayyumsuz' yazısı silinerek, yeniden gri renge boyandı.

4'ÜNCÜ KEZ BOYANDI

Üniversite yönetimi tarafından boyanan merdivenleri öğrenciler, 4'üncü kez gökkuşağı renklerine boyamak için toplandı. Öğrencilerin çalışmasıyla merdivenler, yeniden gökkuşağı renklerine boyandı.