ODTÜ'de öğrenciler, merdivenleri bir kez daha boyadı
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, kampüs içindeki merdivenleri 4'üncü kez gökkuşağı renklerine boyadı.
ODTÜ yurt binalarının bulunduğu bölgedeki kampüs merdivenleri, ilk kez Gezi Parkı sürecinde, 2013 yılında öğrenciler tarafından gökkuşağı renklerine boyandı. Merdivenler, 29 Mart'ta gri renkle kapatıldı. Öğrenciler, 1 gün sonra merdivenleri yeniden gökkuşağı renklerine boyadı. Bu kez 3 Nisan'da merdivenler, ODTÜ amblemindeki kırmızı ve beyaz renklerle kapatıldı. Öğrenciler ise 5 Nisan'da merdivenleri bir kez daha gökkuşağı renklerine döndürdü. Merdivenler, bu defa 11 Nisan'da beyaz zemin üzerine kırmızı 'ODTÜ' yazısıyla kapatıldı. Öğrenciler de 14 Nisan'da 'ODTÜ' yazısının yanına 'kayyumsuz' yazısını ekledi. Merdivenler, 1 gün sonra 'kayyumsuz' yazısı silinerek, yeniden gri renge boyandı.
4'ÜNCÜ KEZ BOYANDI
Üniversite yönetimi tarafından boyanan merdivenleri öğrenciler, 4'üncü kez gökkuşağı renklerine boyamak için toplandı. Öğrencilerin çalışmasıyla merdivenler, yeniden gökkuşağı renklerine boyandı.
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