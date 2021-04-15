ODTÜ'lülerin 3. kez gökkuşağına boyadığı merdivenler, okul yönetimi tarafından yeniden griye boyandı

15 Nisan 2021 Perşembe, 14:21

İlk olarak Gezi direnişi zamanında kampüs merdivenlerini gökkuşağı renklerine boyayan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri ve ODTÜ Rektörlüğü arasındaki anlaşmazlık sürüyor. Son olarak, okul yönetimi tarafından beyaza boyanan merdivenler öğrenciler tarafından yeniden renklendirilmiş, renklendirilen merdivenler yönetim tarafından tekrardan beyaza boyanmıştı. Beyaza boyanan basamaklar üzerine kırmızı boyalarla 'ODTÜ' yazılmıştı.

Bunun üzerinde ODTÜ öğrencileri, kampüs merdivenlerini 3. kez gökkuşağı renklerine boyamış, basamaklar üzerine 'Kayyumsuz ODTÜ' yazmıştı. Fakat merdivenler, bu sabah saatlerinde Rektörlük tarafından yeniden griye boyandı. ODTÜ'deki gökkuşağı merdivenleri son 2 ayda 4. kez okul yönetimi tarafından boyanmış oldu.

"MERDİVENLERİ YOK ETME ÇABASI, EĞİTİM İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN HARCANMADI"

ODTÜ'lüler, renklendirdikleri merdivenlerin yönetim tarafından 4. kez yeniden boyanmasına sosyal medya üzerinden #GökkuşağımaDokunma etiketiyle tekrar tepki gösterdi.

'ODTÜ Savunulmalıdır' adlı Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dün 3. kez gökkuşağına boyanan merdivenler bugün yine griye boyandı. Atanmış ODTÜ yönetiminin merdivenleri yok etmek için harcadığı çaba salgın dönemi eğitimin iyileştirilmesi, eğitimin, yurtların ve kampüs yaşamının niteliğinin artırılması için harcanmadı."

Dün 3. kez gökkuşağına boyanan merdivenler bugün yine griye boyandı. Atanmış ODTÜ yönetiminin merdivenleri yok etmek için harcadığı çaba salgın dönemi eğitimin iyileştirilmesi, eğitimin, yurtların ve kampüs yaşamının niteliğinin artırılması için harcanmadı.#GökkuşağımaDokunma pic.twitter.com/5CfkEPuOuA — ODTÜ Savunulmalıdır (@OdtuSavunulmali) April 15, 2021

NE OLMUŞTU?

ODTÜ'de ilk olarak Gezi direnişi zamanında öğrenciler tarafından renklendirilen kampüs merdivenleri, Mart ayında okul yönetimi tarafından griye boyandı. Öğrenciler bu durumu protesto ederek, merdivenleri yeniden gökkuşağına boyadı.

Merdivenler, Nisan ayının ilk haftasında ise yönetim tarafından beyaza boyandı. Basamakların üzerine kırmızı boyalarla 'ODTÜ' yazıldı. Olayın ardından öğrenciler, merdivenleri yeniden renklendirdi.

Son olarak ODTÜ yönetimi, renklendirilen merdivenleri yeniden kırmızı-beyaza boyamıştı. ODTÜ'ler de toplanma çağrısı yapıp merdivenleri 3. kez gökkuşağı renklerine boyadı. Fakat bu sabah saatlerinde, kampüsteki gökkuşağı renklerine boyalı ve üzerinde 'Kayyumsuz ODTÜ' yazılı merdivenler yönetim tarafından yeniden griye boyandı.