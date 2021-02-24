24 Şubat 2021 Çarşamba, 00:18

“Olanlar değişmedi, sadece geçmişi yorumlama biçimi değişiyor...”

Kitaptan

10 Aralık 1946’da Stockholm’deki Grand Hotel’de Otto Hahn, Kimya alanında değer görüldüğü Nobel Ödülü’nü almak üzere bekliyor. Törene sadece birkaç saat kalmış. Ve o sırada Lise Meitner beliriyor süitinde: Otuz yılı aşkın bir süredir birlikte çalıştığı eski dostu, meslektaşı, tecrübeli bir bilim insanı.

Fakat Lise, Otto’yu tebrik etmek için orada bulunmuyor. Onun meselesi geçmiş ve dolayısıyla gelecek. Lise sadece hesaplaşmak istiyor. Ömrünü adadığı işin hayattaki karşılığıyla yüzleşmek… Kapalı kapılar ardında, bir otel odasında olup bitiyor her şey. Karlı ve soğuk bir günde.

Cyril Gély, tiyatrodan gelen ustalığını diyaloglar üzerinden akan bu hikâyede konuşturuyor: Tarihle, vicdanla, insanlıkla boğuşan iki bilim insanının gerçeğiyle yüzleşiyor.

Ödül, Avusturyalı fizikçi Lise Meitner ve Alman kimyager Otto Hahn’ın Stockholm’deki bir otelde geçmişleriyle yüzleşmelerini konu ediniyor. Gerçek olaylara dayanan edebi kurgu türündeki anlatı, II. Dünya Savaşı atmosferi, Yahudi olmak, kadın olmak, bilim insanlarının olayların yaşandığı dönemde karşılaştığı zorluklar gibi konuları ele alıyor.

Roman kurgusunu tek mekân olarak bir otel odası ve bir öğleden sonrayla çerçeveleyen Cyril Gély, tiyatrodaki başarısını diyaloglar üzerine inşa ettiği üslubuyla sergiliyor.

Cyril Gély, tarihin gölgesinde kalmış olanı açığa çıkarıyor. Ödül’de, kibirden sağduyuya, gururdan ihanete, gafletten fırsatçı körlüğe kadar insana dair tüm belirsizlikleri ustalıkla gözler önüne seriyor.

Keder ve sevgi arasında gidip gelen diyaloglar ve dokunuşlarla, yazar birbirine rakip iki arkadaş arasındaki muğlak ilişkiyi resmediyor. Turner resimleriyle dekore edilmiş bir otel odasında tarih yeniden yazılıyor.

Gély, araştırmacıların kapalı dünyasında kadının yerini, tanınmamaktan kaynaklı acıyı ve başarı için verilen savaşı ustalıkla yazıyor.

Ödül / Cyril Gely / Çeviren: Esma Fethiye Güçlü / Timaş Yayınları / 208 s.