Ödüllü yazar Slimani’den çevrimiçi söyleşi

13 Mayıs 2021 Perşembe, 02:00

Etkinlik 26 Mayıs tarihinde saat 17.00’de Zoom platformunda yapılacak.

Yiğit Bener’in sunumuyla gerçekleşecek olan “Edebiyat Salonu”nda Leïla Slimani’ye “Hoş Nağme” adlı eserini Türkçeye kazandıran çevirmen Aylin Yengin de eşlik edecek.

Etkinlik, Zoom üzerinden Türkçe simültane çeviri ile gerçekleşecek. Kayıt olmak için: https://www.ifturquie.org/etkinlik/salon-litteraire-leila-slimani/





