Ödüllü yazar Slimani’den çevrimiçi söyleşi

Institut français Türkiye’nin düzenlediği “Edebiyat Salonu” çevrimiçi etkinliğine bu ay Goncourt Ödüllü yazar Leïla Slimani katılıyor.

cumhuriyet.com.tr
13 Mayıs 2021 Perşembe, 02:00
Ödüllü yazar Slimani’den çevrimiçi söyleşi
Abone Ol google-news

Etkinlik 26 Mayıs tarihinde saat 17.00’de Zoom platformunda yapılacak.

Yiğit Bener’in sunumuyla gerçekleşecek olan “Edebiyat Salonu”nda Leïla Slimani’ye “Hoş Nağme” adlı eserini Türkçeye kazandıran çevirmen Aylin Yengin de eşlik edecek.

Etkinlik, Zoom üzerinden Türkçe simültane çeviri ile gerçekleşecek. Kayıt olmak için: https://www.ifturquie.org/etkinlik/salon-litteraire-leila-slimani/



Video Haberler

En Çok Okunan Haberler