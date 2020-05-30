Öfkeli protestocular CNN binasına saldırdı!
George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından ABD'nin Minneapolis kentinde başlayan protesto gösterileri hızla diğer eyaletlere yayıldı. Öfkeli protestocular Atlanta'daki, Amerikan yayın kuruluşu CNN binasına saldırarak, binaya maddi hasar verdi.
25 Mayıs'ta Minneapolis'te öldürülen George Floyd'un ölümüne yanıt olarak sergilenen protesto gösterileri öğleden önce kentin ünlü Centennial Park lokasyonunda barışçıl bir şekilde başlamıştı. Ancak akşam üzeri göstericiler, polisin güvenlik önlemleri aldığı CNN binası etrafında toplanmaya başladı.
Akşam saat 7 civarlarında da protestocular, CNN Merkezi'ne saldırdı. Protestocuların CNN'in sembolik logosunu hedef aldığı ve kurumsal medya aleyhine sloganlar attıkları belirtildi.
BREAKING: Cops being attacked in lobby of CNN HQ in Atlanta; CNN newsroom employees are locked down floors above riotpic.twitter.com/7nijxhWiSV— Breaking911 (@Breaking911) May 30, 2020
Glass getting broken outside the main entrance to CNN's Atlanta headquarters; protesters cheer pic.twitter.com/EToiEj5Pom— Fernando Alfonso III (@fernalfonso) May 29, 2020
Fotoğraflarda göstericilerin ayrıca bir polis aracını yaktıkları, diğer araçlara da zarar verdikleri görülüyor...
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