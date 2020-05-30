Öfkeli protestocular CNN binasına saldırdı!

George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından ABD'nin Minneapolis kentinde başlayan protesto gösterileri hızla diğer eyaletlere yayıldı. Öfkeli protestocular Atlanta'daki, Amerikan yayın kuruluşu CNN binasına saldırarak, binaya maddi hasar verdi.

M. Birol Güger
30 Mayıs 2020 Cumartesi, 10:34

25 Mayıs'ta Minneapolis'te öldürülen George Floyd'un ölümüne yanıt olarak sergilenen protesto gösterileri öğleden önce kentin ünlü Centennial Park lokasyonunda barışçıl bir şekilde başlamıştı. Ancak akşam üzeri göstericiler, polisin güvenlik önlemleri aldığı CNN binası etrafında toplanmaya başladı.

Akşam saat 7 civarlarında da protestocular, CNN Merkezi'ne saldırdı. Protestocuların CNN'in sembolik logosunu hedef aldığı ve kurumsal medya aleyhine sloganlar attıkları belirtildi. 

Fotoğraflarda göstericilerin ayrıca bir polis aracını yaktıkları, diğer araçlara da zarar verdikleri görülüyor...


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