Öfkeli protestocular CNN binasına saldırdı!

25 Mayıs'ta Minneapolis'te öldürülen George Floyd'un ölümüne yanıt olarak sergilenen protesto gösterileri öğleden önce kentin ünlü Centennial Park lokasyonunda barışçıl bir şekilde başlamıştı. Ancak akşam üzeri göstericiler, polisin güvenlik önlemleri aldığı CNN binası etrafında toplanmaya başladı.

Akşam saat 7 civarlarında da protestocular, CNN Merkezi'ne saldırdı. Protestocuların CNN'in sembolik logosunu hedef aldığı ve kurumsal medya aleyhine sloganlar attıkları belirtildi.

BREAKING: Cops being attacked in lobby of CNN HQ in Atlanta; CNN newsroom employees are locked down floors above riotpic.twitter.com/7nijxhWiSV