Ofsayt bir VAR bir YOK!

08 Mayıs 2021 Cumartesi, 20:39

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ilk dakikalarına iki pozisyon damgasını vurdu. İlk pozisyonda Welinton kafayla topu Galatasaray ağlarına giderken VAR incelemesiyle gol iptal oldu. 10 dakika sonra ise Babel topu ağlara yolladı. Ofsayt bayrağı kalksa da VAR incelemesiyle gol geçerli sayıldı.

DEĞİŞİKLİKLER

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 7-0 kazanılan Hatayspor maçının 11'inde zorunluğu tek değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, sakatlığı bulunan Kevin N'Koudou'nun yerine Gökhan Töre'yi 11'de görevlendirdi. Kaleyi Ersin Destanoğlu'na emanet eden Yalçın, savunma dörtlüsünü; Rosier, Weliton, Vida ve N'Sakala'dan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Josef de Souza'yı sahaya sürdü. Yalçın; hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Atiba ve Ljajic, solunda ise Larin'i 11'de oynattı. Yalçın'ın gol yollarındaki terchisi ise Gökhan Töre oldu oldu. Beşiktaş'ın Galatasaray karşısındaki 11'i şöyle: "Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Gökhan Töre."

Beşiktaş'ta Galatasaray derbisinde 6 isim görev alamadı. Sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Oğuzhan Özyakup, Cenk Tosun ve Hasic ile Kevin N'Koudou, Vincent Aboubakar ve dün çekilen MR'ın da sağ uyluk arka adalesinde ödem tespit edilen Mensah mücadele kadrosunda dahil edilmedi.

Beşiktaş'ta, Galatasaray derbisi öncesinde 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlı ekipte, 3'er sarı kartı bulunan Cyle Larin, Atiba Hutchinson, Dorukhan Toköz ve Adem Ljajic, derbide sarı kart görmeleri halinde Süper Lig'in 41'inci haftasında iç sahada oynanacak Fatih Karagümrük maçında takımını yalnız bırakacak.

FATİH TERİM'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in 39'uncu haftasında deplasmanda 2-0 kazanılan Gençlerbirliği maçının 11'inde 4 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, sağ bekte Şener Özbayraklı'nın yerine Yedlin'i, sol bekte Ömer Bayram'ın yerine Saracchi'yi, Kerem Aktürkoğlu'nun yerine Onyekuru, Halil Dervişoğlu'nun yerine ise Radamel Falcao'yu 11'de sahaya sürdü. Sarı-kırmızılı ekibin Beşiktaş karşısındakki 11'i şöyle: "Muslera, Yedlin, Donk, Marcao, Saracchi, Taylan, Babel, Gedson Fernandes, Emre Akbaba, Onyekuru, Falcao."

Sarı-kırmızılı ekipte, Beşiktaş karşısında mücadeleye 11'de başlayan Kolombiyalı golcü Radamel Falcao, 7 maç sonra bir karşılaşmada ilk 11'de görev aldı. Son olarak iç sahada 4-3 kaybedilen Çaykur Rizespor maçında 11'de görev alan tecrübeli golcü, Hatayspor maçında 45 dakika görev aldı. Karagümrük maçında yedek kulübesinde oturan Falcao, antrenmanda Kerem Aktürkoğlu ile çarpışmasının ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle Göztepe, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarının kadrosuna dahil edilmedi. Kolombiyalı, Konyaspor ve Gençlerbirliği karşılaşmalarında ise oyuna sonradan dahil oldu.