Oğlu polisin 'dur' ihtarına uymayan baba: Başıma bela oldu, içeri girsin de rahat edelim
Bursa’da trafikte seyir halindeyken polisin ‘dur’ ihtarına uymayan Furkan Ö. (22), kullandığı kamyoneti bir fabrikanın bahçesine park ederek, kaçtı. Polis, kamyonetin plakasından Furkan Ö.’nün babasına ulaştı. Baba Ahmet Ö. "Elimizde tutamıyoruz çocuğumu. Başımıza bela oldu. İçeri girsin yatsın da biz ailesi olarak rahat edelim” dedi.
Olay, gece saatlerinde Bursa'nın İnegöl ilçesi Alanyurt Yolu’nda meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimlerini artıran İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarına uygulama noktaları kurdu. 16 KIB 60 plakalı kamyonetin sürücüsü, polisin ‘dur’ ihtarını uymayarak, kaçmaya başladı. Polis ekipleri de kaçan kamyonetin peşine düştü. Yaklaşık 15 kilometrelik kovalamacanın ardından kamyonetini bir fabrikanın bahçesine park eden sürücü, koşarak kaçtı. Polis ekipleri kamyonetin plakasından yaptığı sorgulamada sahibinin Ahmet Ö. olduğunu tespit etti. Ahmet Ö. ile iletişime geçen ekipler, aracı oğlu Furkan Ö.’nün kullandığını belirledi.
Aracının park edildiği yere gelen Ahmet Ö., oğlunu telefonla arayarak, polislere teslim olması gerektiğini söyledi. Ahmet Ö.’nün ısrarına rağmen Furkan Ö. polise teslim olmadı.
"BAŞIMA BELA OLDU"
Polis ekipleriyle konuşan Ahmet Ö., "Ben polis karakoluna ve jandarmaya gittim. Elimizde tutamıyoruz çocuğumu. Başımıza bela oldu. Ne yapacağız bilmiyoruz. Şikayete gittik. Uyuşturucu kullanmaktan ertelenmiş cezası da var. İçeri girmeden ben bundan kurtulamayacağım. İçeri girsin yatsın da biz ailesi olarak rahat edelim. Ben nereye müracaat edeyim bilmiyorum" dedi.
BABA VE OĞLUNA CEZA
Polis ekipleri Furkan Ö.’ye kırmızı ışık ihlali yaptığı gerekçesiyle 314 TL, polisin ihtarına uymaması nedeniyle 166 TL, ehliyetsiz araç kullanması nedeniyle 2 bin 699 TL ve araç sahibi Ahmet Ö.’ye de 2 bin 699 TL ceza uyguladı.
En Çok Okunan Haberler
- Milli Piyango Müdürü eski tarikat liderinin oğlu!
- Neden masa değil yer sofrası
- Boğaziçi'ne rektör atanan Bulu'ya ana dili tepkisi
- Aylin Özmenek yaşamını yitirdi
- Memur ve emekliye verilecek zam belli oluyor
- Bu buluş çok konuşulur ve pandemiyi aşıyla birlikte vurur
- Erdoğan'a parlamenter sistem şoku!
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- AKP İlçe Başkanlığı'ndan provokatif yılbaşı paylaşımı!
- Ailenin avukatından 'cinayet' açıklaması
Video Haberler
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- Kulakları kesilen kediye hayvanseverler sahip çıktı
- 'Koronavirüsü 30 saniyede tedavi eden ilaç' iddiası
- Kısıtlamada İstanbullular Caddebostan Sahili'ne akın ett
- 'Zeytin' yılbaşı gecesi tabancayla vurularak öldürüldü
- Yılbaşı gecesi çocuğa dehşeti yaşattılar
- Rakibini 5 metreden aşağıya fırlattı
- Gizli kaçışı kayda alarak deşifre etti
- Roma dönemine ait olduğu tahmin edilen toplu mezar çıktı
- Bilim Kurulu üyesi Tezer'den Çin aşısı açıklaması
En Çok Okunan Haberler
- Milli Piyango Müdürü eski tarikat liderinin oğlu!
- Neden masa değil yer sofrası
- Boğaziçi'ne rektör atanan Bulu'ya ana dili tepkisi
- Aylin Özmenek yaşamını yitirdi
- Memur ve emekliye verilecek zam belli oluyor
- Bu buluş çok konuşulur ve pandemiyi aşıyla birlikte vurur
- Erdoğan'a parlamenter sistem şoku!
- CNN Türk muhabiri röportajı bitirdi!
- AKP İlçe Başkanlığı'ndan provokatif yılbaşı paylaşımı!
- Ailenin avukatından 'cinayet' açıklaması