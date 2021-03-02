Oğlunu "Allah yolunda kurban edeceğini" söyleyip başını kesen şahsın ifadesi ortaya çıktı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, oğlu A.O.A.'yı (16) "Allah yolunda kurban ettiğini" iddia ederek ensesini keserek ağır yaralayan sağlık memuru Yusuf A.'nın (42) teslim olduktan sonra olayı anlattığı görüntüleri ortaya çıktı.
Çaycuma Devlet Hastanesi'nin acil servisinde çalışan sağlık memuru Yusuf A., geçen hafta cumartesi günü ormanlık alana götürdüğü oğlu A.O.A.'nın başını kesmeye çalıştı. Ensesinden yaralanan ve kendinden geçen A.O.A.'nın öldüğünü düşünen Yusuf A., polise giderek teslim oldu.
Yusuf A.'nın gösterdiği yere giden ekipler, A.O.A.'yı yaralı buldu. Ensesinde bıçak darbesi bulunan A.O.A., ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne kaldırıldı. A.O.A., yoğun bakımda tedaviye alındı.
Gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanan Yusuf A., ifadesinde sabah uyandığında oğlunu Allah yolunda kurban etmesinin istendiğini öne sürerek, "Oğlumu araca bindirdim. Olay yerine gittik. Kasaptan aldığım bıçağı çıkarttım. Oğlumu önüme oturttum. Ensesinden kestim. Üstüne montunu örttüm. Karakola gidip oğlumu öldürdüğümü söyledim. Pişman değilim" dedi.
GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI
Yusuf A.'nın olayın ardından gözaltına alındıktan sonra çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde polislerin sorularını cevaplayan Yusuf A., çocuğunu kurban etmek için ormanlık alana götürdüğünü söylediği görülüyor. Bıçağı kasaptan aldığını söyleyen Yusuf A., "Kendi adıma rabbime kurban ettim. Rabbim böyle istemiştir. En doğrusunu rabbim bilir. Benim bir şey bilme şansım yok. Ben öldürdüm diye geldim. Kendi aracımla geldim. Öldü zannettim" diye konuştu.
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