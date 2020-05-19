Oğlunu korumak için antrenmanlara katılmayacak
Watford kaptanı Deeney antrenmanlara katılmayacak.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'un formasını giyen Troy Deeney, nefes darlığı çeken çocuğunu tehlikeye atmak istemediği için antrenmanlara çıkmayacağını belirtti.
Watford'un kaptanlığını da yapan 31 yaşındaki oyuncu katıldığı bir Youtube programında, "Oğlum sadece 5 aylık ve nefes darlığı çekiyor. Eve geldiğimde onu tehlikeye atmak istemiyorum." ifadelerini kullandı.
Deeney, bu kararını kulübüne de bildirdiğini sözlerine ekledi.
Premier Lig'de kulüpler bu hafta itibarıyla küçük gruplar halinde antrenmanlara başlamayı, oy birliğiyle kabul etmişti.
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglere 13 Mart'ta ara verilmişti.
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